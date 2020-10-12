Toroslar'da sonbahar bakımı

Toroslar Belediyesi, yeşil alan ve parkların yılın her mevsiminde temiz ve bakımlı kalmasını sağlamak için

çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in en yeşil ilçelerinden biri olan Toroslar'da, park ve yeşil alanların sonbahar bakımları titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçları buduyor, çimleri biçiyor, yeşil alanları yabani otlardan arındırıyor, parklardaki oyun gruplarını yeniliyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha temiz ve sağlıklı bir Toroslar için çalıştıklarını söyleyerek, "Halkımızın nefes aldığı, ailesi ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirdiği parklarımızın ve yeşil alanlarımızın bakımına özen gösteriyoruz. Mevsimsel bakımlar sadece görsel anlamda değil hemşehrilerimizin sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından da önemli. Çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarımızla Toroslarımızı daha da güzelleştiriyor, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Yılmaz, ilçenin birçok noktasındaki yeşil alanlarda bulunan bank, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin düzenli olarak bakımlarını yaptıklarını veya yenileriyle değiştirdiklerini de söyledi.

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