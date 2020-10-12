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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı

İHA

MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin 27 ayrı noktasında eş zamanlı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışması yapıyor. Bu kapsamda Taşucu’nun kanalizasyon sorunundan Kumkuyu’nun altyapı problemine, Anamur’un temiz ve sağlıklı içme suyu temininden Kızkalesi’nin yağmur suyu altyapı sorununa kadar birçok sıkıntı çözüme kavuşturulacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü’nün kentin 27 ayrı noktasında eş zamanlı gerçekleştirdiği içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarıyla vatandaşların yıllardır çözüm beklediği sorunların ortadan kaldırılacağı bildirildi.
MESKİ’den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Bu çerçevede, MESKİ, Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracı ile Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar Mersin’in tüm ilçelerine ve kırsal mahallelerine ulaşarak numuneler almaya ve kontrollerini sağlamaya hız kesmeden devam ediyor.

Kanalizasyon sorunları çözülüyor
Merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca Mahallelerinin uzun yıllardır devam eden kanalizasyon sorununun çözümü için çalışmalara başlandı. Mezitli’de bulunan mevcut kanalizasyon hatları ile yine bu dönemde yapımı MESKİ tarafından tamamlanıp, işletmeye alınan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine iletilen atık sular, Viranşehir’de bulunan derin deniz deşarjı vasıtası ile arıtılarak Akdeniz’e ulaştırılacak. Ayrıca, MESKİ’nin 4 merkez ilçede bulunan muhtelif mahallelerde kanalizasyon döşeme hattı yapımı çalışması devam ediyor.
MESKİ ekipleri, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Projesiyle Türkiye’nin ve Mersin’in sayılı turizm merkezlerinden biri olan Taşucu’nun kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturuyor. Sözleşme bedeli 9 milyon 138 bin TL olan kanalizasyon imalatları kapsamında yapılacak terfi merkezi ile Taşucu Kum Mevkii ile Bolacalıkoyuncu, Gülümpaşalı Mahallelerinin atık suları, Silifke Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak ve bölgenin kanalizasyon sorunu son bulacak.

Kumkuyu Mahallesinde altyapı sorunu çözülüyor
MESKİ, önemli bir tatil beldesi olan ve yaz aylarında nüfusu artan Kumkuyu bölgesinin altyapı problemlerinin çözüme kavuşturulması için de gerekli çalışmaları başlattı. Kumkuyu Mahallesinde çalışmaları süren projede, bin 20 metre kanalizasyon hattı, 29 adet muayene bacası ve 1 adet hazır paket terfi istasyonu imalatı yapıldı. 4 bin 370 metre kanalizasyon şebekesi inşaatı, 95 adet muayene bacası, 150 adet parsel bacası ve 1 adet hazır paket terfi istasyonu imalatı yapımı çalışmaları ise devam ediyor.
Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesinde de kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim bölgelerine 5,5 kilometre kanalizasyon hattı imalatı yapan MESKİ, kanalizasyon hattı bulunmayan Erdemli ilçesine bağlı Alata ve Kargıcak Mahallelerine yaklaşık 6,5 kilometre kanalizasyon hattı döşeyecek.

13 mahallede yağmur suyu çalışması
Öte yandan, yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalara başlayan MESKİ ekipleri, Karacailyas Mahallesine toplam 3 bin 587 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı döşüyor. Sözleşme bedeli 8 milyon 180 bin 562 TL olan yağmur suyu imalatları çalışmaları ile Karacailyas Mahallesi sakinleri yağışlardan etkilenmeyecek.
Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Güneş, Şevket Sümer ve Gündoğdu Mahallelerine MESKİ’nin yapacağı bin 562 metre yağmur suyu menfezi ile bölgenin uzun yıllardır süren yağmur suyu sorununa köklü çözüm getirilecek. Mezitli’ye bağlı Seymenli, Tece ve İstiklal Mahallelerinde yoğun yağışlardan oluşabilecek su baskını sorunu, MESKİ’nin başladığı bin 562 metre yağmur suyu imalatıyla çözülecek.
Mezitli’nin muhtelif mahallelerinde yağmur suyu hattı çalışmaları ile yağmur suyu altyapısı bulunmayan Silifke Gazi Mahallesine yeni yağmur suyu hattı yapımı çalışmalarına da başlandı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park içerisindeki 11 noktada gerçekleştirilen ve 5’i tamamlanan yağmur suyu deniz deşarj kesitlerinin büyütülmesi ve hatların bakım çalışmaları devam ediyor.
Önemli turizm yerleşim yerlerinden biri olan Kızkalesi Mahallesinde yağmur sularının bölgeye verdiği zararları ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden MESKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Başlatılan çalışmalar sayesinde Kızkalesi Mahallesinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda yaşanan su birikintisi ve taşkın gibi olumsuz sorunlar yaşanmayacak. Sözleşme bedeli 3 milyon 765 bin TL olan Vatan Caddesi yağmur suyu çalışması ile yaşanan su taşkınlarına son verilerek, vatandaşların ve esnafın yaşadığı mağduriyet çözüme kavuşacak. Öz kaynaklarımızla başlattığımız ve ihale bedeli 15 milyon 500 bin TL olan AkkentBatıkent ve Eğriçam yağmur suyu projesi kapsamında ekiplerimiz tarafından 4 bin 805 metre muhtelif çaplarda boru ve kutu menfez imalatları ile ızgara bağlantıları yapılmaktadır. Şubat ayının ilk haftasında başlayan projemizle birlikte bu 3 mahallenin altyapı çalışmaları eksiksiz tamamlanmış olacak.”

İçme suyu çalışmalarına hız verildi
Mersin genelinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorununa son vermek için harekete geçen MESKİ, içme suyu hattı çalışmalarına da hız verdi. Akdeniz Çay ve Çilek Mahallelerine 43 kilometre, Mezitli Kuzucubelen Mahallesine 12 kilometre ile Anamur Çamlıpınaralanı Mahallesine ise yaklaşık 10 kilometre içme suyu terfi hattı ile vatandaşlara sorunsuz içme suyu sağlanacak. Gülnar’ın Köseçobanlı, Akova, Konur, Demirözü, Dayıcık Mahalleleri ve Bardat, Belkuyu, Örenkuyu, Taşdüştü, Miskale, Akgedik mevkiileri ile birlikte Gülnar merkezine ulaşarak tamamlanacak GülnarIlısu İsale Hattı Projesi’nde, 32 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. 70 kilometre uzunluğunda olması planlanan içme suyu projesi ile Gülnarlıların 100 yıllık hayali gerçeğe dönüşecek.
Erdemli’ye bağlı Elvanlı, Şahna ve Ayaş Mahallelerinde yürütülen çalışmalar sayesinde bölge kaynaktan musluğa içme suyuna kavuşturulacak. MESKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Elvanlı Mahallesinde eskiyen içme suyu hatlarının sık sık patlaklar vermesi sonucu mahallelinin yaşadığı kesinti sorunu karşısında ivedilikle harekete geçerek yapımına başladığımız ve sözleşme bedeli 1 milyon 840 bin TL olan proje ile Elvanlı’nın eski şebeke hatlarını yenilemekteyiz. Şahna Mahallesinde uzun yıllardır süregelen içme suyu temini sorununun çözümü için çalışma başlatarak, Şahna deposundan döşenecek olan yaklaşık 10 kilometre şebeke hattı ile mahalle sakinlerinin evlerine içme suyu temin edeceğiz. AyaşYemişkumu mevkiinin yoğun yağışlardan sonra içme suyunda yaşadığı bulanıklık sorununu, mahalleye açılan ve dalgıç pompa montajı yapılan sondaj kuyusunda yeni yapılan enerji nakil hattının devreye alınmasıyla birlikte çözüyoruz. Böylece mahalle sakinleri kış aylarında oluşan bulanıklıktan etkilenmeden temiz içme suyuna kavuşacak.”
Ayrıca, Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesi mevcut terfi içme suyu terfi hattı yapım işi, Erdemli’nin Tömük ve Arpaçbahşiş Mahallerinin şebeke rehabilitasyonu ile Bozyazı ilçesi Gözce ve Göksüzce Mahallelerine terfi ve şebeke hattı yapım işi de MESKİ’nin başlayan projeleri arasında yer alıyor. Tarsus, Çamlıyayla, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerini kapsayacak depo ve tesislerin bakımı, onarımı, rehabilitasyonu ve yenileme çalışmalarının ise kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Anamur’un dört gözle beklediği projede büyük adım
MESKİ, Anamurluların yıllardır yaşadığı içme suyu sorunlarının çözümü için de önemli bir adım attı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde Anamur İçmesuyu Projesi için İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede projeye yönelik hibe desteği konusu gündeme geldi.
Anamurlu vatandaşların içme suyu ihtiyacı, Dragon Çayı ve Sultan Suyunun kenarında bulunan artezyen kuyularından karşılanıyor. Kış aylarında su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak çamurlu, yaz aylarında ise su seviyesinin düşmesine bağlı olarak deniz suyunun içme suyuna karışması nedeniyle tuzlu su içmek zorunda kalan Anamurlular, yıllardır yapılacak projeyi bekliyor.
MESKİ’nin yaklaşık 95 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçireceği Anamur İçmesuyu Projesinin ihale hazırlık aşamaları devam ediyor. Bu proje kapsamında, Otluca kaynağından temin edilecek 800 milimetre çapında, 44 kilometre uzunluğunda cazibeli isale hattı ile Anamur merkez, ikinci aşamada Anamur merkez dışındaki 28 mahallenin içme suyu temini sağlanacak.

Günyurdu Mahallesi, Paket Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşuyor
MESKİ, Tarsus ilçesi Günyurdu (Atgirmez) Mahallesine yeni kanalizasyon hattı ile Paket Atıksu Arıtma Tesisi inşa ediyor. Mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak tesis sayesinde atık sular arıtılarak, içme ve kullanma suyuna yönelik kaynakların temiz kalması sağlanacak.
MESKİ, sözleşme bedeli 2 milyon 581 bin TL olan çalışmalar kapsamında 6 bin 639 metre kanalizasyon hattı ile 118 adet muayene bacası ve 245 adet prefabrik parsel bacası imalatı yapacak. Yerleşim yerlerinden toplanan kanalizasyon atık suları ardışık kesikli reaktör sistemi, kum filtresi ve dezenfenksiyon ünitelerinden geçirilerek arıtılacak. İlgili mevzuat standartlarına göre arıtılacak atık sular, yaklaşık 170 metre uzunluğunda koruge boru hattı ile alıcı ortama deşarj edilecek. 3 bin kişiye hitap edecek kapasiteye sahip tesis ile 1 ayda yaklaşık 18 bin metreküp atıksu arıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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