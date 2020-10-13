Belarus NGS’nin 1. ünitesinde fiziksel devreye alma işleminin son aşamasına yaklaşılıyor

– Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Belarus NGS’nin 1. ünitesinde fiziksel devreye alma işleminin son aşamasına yaklaşıldığını açıkladı.

VVER1200 reaktörleriyle donatılmış olan Belarus NGS’nin 1. ünitesi, minimum kontrol gücü seviyesine getirildi. Fisyon zincirleme tepkimesini devam ettirmeye yetecek seviyede çalışan bir reaktörde nötron akışı gözlemlendiğinde, minimum kontrol gücü seviyesine ulaşılıyor. Minimum kontrol gücü seviyesine ulaşmak, fiziksel olarak işletmeye alınma prosedürünün son aşaması olarak kabul ediliyor. Bu işlem, personelin gerekli tedbirleri güvenli bir şekilde almasına ve reaktör çekirdeğinin fiziksel özelliklerinin tasarım gereksinimleriyle örtüşüp örtüşmediğini anlamaya olanak sağlıyor.

Uzmanlar, reaktörün ilk yakıt dolumunun nötronlarla ilgili özelliklerine ilişkin 50’den fazla fiziksel deney yapıyor. Bunların yanı sıra reaktörün tüm izleme ve güvenlik sistemlerinin emniyeti de uzmanlar tarafından deneylerle doğrulanıyor. Bu deneylerin sonuçları, güç verme işlemini onaylayacak olan Belaruslu nükleer gözlemci kuruluş Gosatomnadzor’a iletilecek. Sonuçlar tatmin edici bulunur ve onay alınırsa reaktörün gücü kademeli olarak artırılarak ünite güç verme işlemine hazırlanacak.

Ostrovets merkezli 2400 MW kapasiteli Belarus NGS, 2 adet VVER1200 reaktörle donatılıyor. Belarus’taki ilk nükleer güç santrali, uluslararası standartlara ve Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı’nın (IAEA) güvenlik tavsiyelerine uygun olan 3+ nesil Rus tasarımını temel alıyor.

Belarus NGS’nin 1. ünitesi, Rusya dışında bulunan en yeni Rus tasarımı 3+ nesil reaktör teknolojisine sahip olan ilk ünite olma özelliğini taşıyor. Rusya’da başarıyla çalışan aynı tipte 3 adet güç ünitesi bulunuyor. Bu ünitelerden ikisi Novovoronej NGS’de, diğeri ise Leningrad NGS’de yer alıyor. Ağustos 2020’de Leningrad NGS’nin 6’ncı ünitesi minimal güç seviyesine ulaşmıştı. Bu ünite, Rusya’nın dördüncü 3+ nesil güç ünitesi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye, Mısır ve Finlandiya bu teknolojiyi benimseyen birçok ülkeden sadece 3’ü. Rosatom’un uluslararası siparişleri arasında 12 pazarı kapsayan 36 VVER ünitesi bulunuyor.

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