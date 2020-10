Büyükşehir Belediyesi yaya çizgilerini yeniliyor, okul önlerine uyarı levhaları yerleştiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yol ağları üzerinde vatandaşların can güvenliğini korumak için yaya geçidi ve yol çizgilerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, öğrencilerin okula geliş gidişlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 520 okulun önüne trafik uyarı levhaları yerleştirdi. Tüm kentte ve belirlenen okulların önüne yapılan yaya geçidi çizgi çalışmaları ise devam ediyor.

“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Önceliği Yılı” ilan edilen 2019’dan bu yana yaya önceliğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Mersin geneline yaydığı yaya geçidi çalışmalarını tamamlamak için aralıksız çalışıyor.



520 okul önüne trafik uyarı levhaları yerleştirildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, il genelindeki 520 okulun önüne öğrencilerin okula geliş gidişlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik uyarı levhaları yerleştirdi. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde giriş çıkışlarını sağlamak, bununla birlikte olabilecek trafik kazalarının da önüne geçmek için Büyükşehir ekipleri, okul girişlerinin önünde yaya geçidi işaretlemeleri çalışmalarına devam ediyor. Okul önlerinde araçların hızını azaltmak için yer alan kasislerin çizgileri de yenileniyor.



“2021 ortalarında özellikle okul önlerinde yaya çizgilerimizin tamamı bitmiş olacak”

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, 2019 yılının yaya önceliği yılı olarak ilan edildiğini vurgulayarak, “Bu anlamda da yaya geçidine ağırlık verdik. İlimizin muhtelif yerlerinde yaya geçitlerimiz için hemen gereğini yaptık. İl genelinde ilçelerimizle ilgili de iş programı dahilinde gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okuldan karşıdan karşıya geçmesiyle ilgili de okul önleri yaya çizgilerimiz il merkezi ve il genelinin tamamında devam etmedir. İnşallah 2021 ortalarında yaya çizgilerimizin tamamı bitmiş olacak” dedi.



“Yol çizgisi çalışmalarıyla araçların yol güvenliği sağlanıyor”

Başkan Vahap Seçer’in göreve geldiği günden itibaren Ulaşım Dairesinden beklentisinin, vatandaşların yol ağı üzerindeki can güvenliği için gereken her türlü çalışmanın yapılması olduğunu hatırlatan Topçuoğlu, “Biz de bu çalışmalardan bir tanesi olan taşıtlarımızın güvenli bir şekilde yol ağı üzerinde ilerlemesiyle ilgili yol çizgi işine hemen süratle girdik. Araçlarımızın düzenli ve güvenli bir şekilde yol üzerinde ilerlemesini sağlıyoruz” diye konuştu.



Yaya geçidi çizgileri cam tozu serpilerek daha belirgin hale getirildi

Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde tamamlanan yaya geçidi çalışmaları, Yenişehir’le devam ediyor. Yaya geçidi çizgileri çift komponent boya ile yapılıyor. Boyası tamamlanan çizgilerin üstüne belirginleştirilmek için cam tozu serpiliyor. Bu sayede çizgiler hem gece hem de gündüz dikkat çeken bir görünüme kavuşuyor. Ekipler, çalışmalarını ilerleyen günlerde Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sürdürecek.



Yol çizgisi uygulaması sıcak ve soğuk boya uygulamasıyla gerçekleştiriliyor

Yapılan yol çizgi çalışmalarıyla ise trafik akışının daha güvenli olması için şeritlerin belirgin hale gelmesi sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri, yol çizgi çalışmalarını sıcak ve soğuk boya uygulamasıyla gerçekleştiriyor. Kalıcılığının daha fazla olması için şehir içi ana cadde ve bulvarlarda yol çizgileri sıcak boya çekiliyor.

Ekipler, Tarsus Karabucak Ormanı içerisinden geçen ve Kulak Mahallesine kadar uzanan Yeşiltepe, Özel Bahşiş grup yolunda ve kentin yeni gelişen bölgesi Konak mevkiinde bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi üzerinde de yol çizme çalışması gerçekleştirdi.

