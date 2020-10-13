Helenistik döneme ait mozaik panoyu satamadan yakalandılar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de yabancı uyruklu 3 tarihi eser kaçakçısı, üzerinde insan figürleri bulunan, Helenistik döneme ait olduğu sanılan mozaik panoyu satmak isterken yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ismi açıklanmayan Suriyeli 3 kişinin ellerinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradıkları istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırmada tarihi eser kaçakçıların kimliklerini ve adreslerini belirleyerek operasyon yaptı. Merkez Mezitli ilçesi 75´inci Yıl Mahallesi´ndeki adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise, 3 metre 75 santim genişliğinde, 1 metre 65 santim yüksekliğinde, üzerinde insan figürleri bulunan Helenistik döneme ait olabileceği değerlendirilen mozaik pano ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Ele geçirilen pano incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-13 11:19:56



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