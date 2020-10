Büyükşehir Belediyesinden pandemide 500 bin sıcak yemek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkez ve Tarsus’taki aşhanelerinde pişirilen yemekler, pandemi sürecinin başladığı tarihten itibaren yarım milyon insanın karnını doyurdu. Pandemi döneminde oluşturulan Kriz Masasına gelen taleplerin tümünü karşılayan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de kaydı bulunan vatandaşlara hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne bağlı Mersin ve Tarsus aşhanelerinde verilen hizmetlerle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 500 bin kişiye ulaşıldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli ve sosyoekonomik düzeyi düşük vatandaşların faydalanabildiği ve özelikle pandemi döneminde önemi daha çok anlaşılan aşhanelerde, korona virüs döneminde çok sayıda vatandaşın sıcak yemek talebi karşılandı. Pandemi döneminde oluşturulan Kriz Masasına gelen taleplerin tümünü karşılayan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin ardından da kendilerinde kaydı bulunan vatandaşlara hizmet götürmeyi sürdürüyor.



Günlük yaklaşık bin vatandaşa ulaşılıyor

Hedef kitlesi, hasta, yaşlı, yemeğini yapamayacak durumda olan ve engelli vatandaşlar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Tenceremiz Paylaşım İçin Kaynıyor” sloganı ile hizmet götürmeye devam ediyor. Etli yemeklerden sebze yemeklerine kadar pek çok yemek, usta aşçıların marifetli ellerinde pişiriliyor ve dağıtılıyor. Haftanın 5 günü, günde 1 defa dağıtılan yemekler ile günlük toplam bine yakın dar gelirli vatandaşın karnı doyuyor.

Gıda mühendislerinin kontrolünde, sağlıklı ve hijyenik bir biçimde pişirilen yemekler, aynı hassasiyet ile tek tek paketleniyor ve evlere ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca yemekleri tek kullanımlık malzemelere koyarak dağıtıyor, ekmekleri de tek tek poşetliyor. Aşhanelerde pişirilen sıcak ev yemekleri, 9 adet eve yemek servis aracı ile dağıtılıyor.



“Sosyal belediyecilik modeli ile tüm talepleri değerlendirdik”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, “Geçtiğimiz yıl sonunda, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde oluşturulan sosyal belediyecilik modeli kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlardan gelen tüm talepler değerlendirilerek, gıda kolisi, sıcak yemek, hijyen seti, çocuk seti ve kıyafet yardımı gibi sosyal yardımlarla bu zorlu süreçte vatandaşa destek olunmuştur” dedi.



“Pandemi sürecinin başlamasından bu yana vatandaşa verilen sıcak yemek 500 bini geçti”

Başkan Seçer’in vatandaşlardan gelen tüm taleplerin değerlendirilmesini istediğini, bu çerçevede Kriz Masasına ulaşarak talepte bulunanların tamamına 23 Mart’tan itibaren sıcak yemek ulaştırdıklarını dile getiren Yıldırım, “Pandemi sürecinin başlamasından bugüne kadar vatandaşa verilen sıcak yemek sayımız 500 bini bugün itibariyle geçmiştir. Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde sıcak yemek hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Temmuz ayı itibariyle pandemi sürecinden sonra da Tarsus Aşhanemizde Tarsuslu vatandaşlarımıza da hizmet vermekteyiz. Tarsus'ta talep eden vatandaşlarımızın değerlendirmeleri sosyal hizmet uzmanlarınca yapılarak, değerlendirme kapsamında olumlu sonuçlanan tüm vatandaşlarımızın da sıcak yemek taleplerini karşılamaktayız” diye konuştu.



“Darda koymuyorlar, her zaman yetişiyorlar”

72 yaşındaki Menşuriye Eşiyok, Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde bir apartmanın zemin katında 86 yaşındaki Hüsamettin Eşiyok’la birlikte yaşadığını ve hizmetten memnun olduğunu söyledi. Başkan Vahap Seçer’e hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Menşuriye Eşiyok, “Araba geldiğinde fotoğrafını görünce Hüsamettin’e ‘geldi geldi koş’ diyorum. Biz ondan çok razıyız. Allah da ondan razı olsun. İşte böyle kıyıda köşedeki teyzelerini, dedelerini unutmazlarsa Allah razı olsun, herkes memnun. Evladım olarak ben de onu öpüyorum. Bizleri unutmayın. Ne elim tutuyor, ne ayağım tutuyor. Şekerden hep büzülüyor. Her şeyi de belediyeden bekleyemiyoruz. Evimi temizlemeye geliyorlar. Allah bin kere razı olsun. Ayda bir temizlikçim geliyor, temizliyorlar. Sağ olsunlar, darda koymuyorlar, yetişiyorlar her zaman” dedi.



“Aç kalan insanlara yemek veriliyor”

73 yaşındaki Lemi Çalıkuşu da tek yaşadığını ve pandemi sürecini Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle sıkıntısız bir şekilde geçirdiğini belirterek, “Bundan daha büyük bir hizmet olur mu? Aç kalan insanlara yemek veriliyor. Daha ne yapsın bir belediye? Sağ olsun, Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesinden” diye konuştu.

