Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi (2)



POLİS, DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Mersin´de, 6 kişinin sahte içki tükettikleri iddiası ile kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmesinin ardından, kent genelindeki tekel büfeler ile içkili restoranların denetimleri sıklaştırıldı. Dün itibarıyla kent genelindeki yaklaşık 650 büfede denetim yapan polis, çalışmalarını bugün de sürdürdü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesindeki 100'e yakın polis, 13 ilçedeki 30 ekip ile içki satan yerleri kontrol etti.

'PARAN, CANINDAN ÖNEMLİ OLMASIN'

Şehir merkezindeki çalışmalara Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerindeki büfelerde başlayan polis, elektronik bir cihazla şişelerin üzerindeki barkodları okutarak, içkinin sahte olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda sahte içkiye rastlanmazken, bir işletmenin, duvarına, 'Paran canından önemli olmasın. Kaçak alkole hayır' yazan not astığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-10-13 12:47:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.