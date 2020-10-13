Muhtarlar orman yakanlar için idam istedi

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, orman yakanların idam edilmesini istedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneğini ziyaret eden MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek’ten muhtaralar ilginç bir istekte bulundu. MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette dernek başkanı Güllü, orman yakanların idam edilmesini istediklerini söyledi.
Geçen haftadan bu yana yurdun dört bir yanında terör örgütü elemanlarınca çıkarılan orman yangınları nedeniyle imza toplayıp bunu Milletvekili Şimşek’e sunarak konunun Mecliste gündeme alınmasını istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.