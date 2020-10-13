Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde bir adrese yapılan baskında 32 şişe etil alkol ele geçirildi, sahte alkol ürettiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Camiikebir Mahallesi'nde bir iş adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 32 şişe etil alkol ele geçirildi, sahte alkol ürettiği öne sürülen H.Ö. (30) gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2020-10-13 16:50:40



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