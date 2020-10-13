Başkan Tollu'ya teşekkür mektupları gelmeye devam ediyor

Erdemli Belediyesi'nin ilçedeki tüm okullar ile Türkiye’nin 81 ilinden 81 okula özel hazırlanmış 24 bin şişede 10 bin litre limonata göndermesinin ardından, Başkan Mükerrem Tollu'ya il yöneticilerinden ve öğretmenlerden teşekkür mektupları gönderilmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ve öğrencilerin çağrısına Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 81 ile hijyenik ortamda hazırlanmış limonata göndererek cevap vermişti. İlçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt İlk ve Ortaokulunda başlayan dağıtım, gün içerisinde ilçe genelinde ki tüm okullara ve ülke geneline yayılmıştı. Dağıtımlar sonrasında 81 ilden gelen teşekkür mesajlarına cevap veren Başkan Tollu, Türkiye’nin limon üretiminin yüzde 65’nin Erdemli’de yapıldığı ifade ederek, Bakan Ziya Selçuk’a ve öğrencilere verdikleri sözü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Kademeli eğitimin başlamasıyla kolları sıvadıklarını ifade eden Tollu, özellikle pandemi sürecinde vücut direncini arttırmak, limonun sağlık açısından önemine dikkat çekmek adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocuklar için hijyenik ortamda, özel olarak hazırlanan 24 bin şişenin amacına ulaşmasından mutlu olduklarının altını çizen Tollu, iyi dileklerinden dolayı 81 ilin tüm yöneticilerine teşekkür etti.

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