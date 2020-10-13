Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor

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Mustafa ERCANAdnan AÇIKGÖZ/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde bakım işlemleri tamamlanan sondaj gemisi Kanuni'nin gün içerisinde bağlı bulunduğu limandan ayrılıp rotasını İstanbul'a çevirmesi bekleniyor.

15 Mart'ta Türkiye'ye getirilerek Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ndeki NATO limanına yanaşan Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi Kanuni'de bakım-onarım ve güncelleme çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü test seyrine çıkan ve kıyıdan yaklaşık 2 deniz mili uzağa demir atan Kanuni, tespit edilen eksiklerin tamamlanması için yeniden limana döndü. Dün itibari ile tüm çalışmaların sona erdiği geminin bugün akşam saatlerinde bağlı bulunduğu limandan ayrılıp İstanbul Haydarpaşa Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ

2020-10-13 17:07:05



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