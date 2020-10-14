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1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek

DHA

1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek


Adnan AÇIKGÖZMurat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) MERSİN'in Mut ilçesinde tarihi bin 300 yıl öncesine dayanan zeytin ağacının meyvesi ile yağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Haydarköy Mahallesi'ndeki zeytin ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Aralık 2009 tarihli 5577 sayılı kararı ile 'anıt ağaç' olarak tescil edildi. 10 Şubat 2010'da ise bin 300 yıllık olduğu belirlendikten sonra bölgeye gidenlerin uğrak yeri haline gelen ağacın meyvesi ve yağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek olması ile gündeme geldi.
Mut'un zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, "Ağacımızın bin 300 yıl önce dikildiği ya da kendinden oluştuğu tescillendi. Bu, ilçemizin zeytin sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğu, zeytinin anavatanının Mut olduğunun tescil edildiği anlamına gelmektedir. Ağacımızdan toplayacağımız zeytinimizi ve sıktıracağımız zeytinyağımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e hediye edeceğiz" dedi.
Gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan tarihi ağacın meyvesi ve yağı, hasat sezonunun açılması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sofrasında yer almak için gün saymaya başladı. Tarihi ağacın hasadına önümüzdeki günlerde başlanacak.
  DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Adnan AÇIKGÖZMurat SÖZERİ
2020-10-14 09:07:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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