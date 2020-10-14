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(Özel) Mersinli muhtar mahalle sakinlerini videoyla uyardı Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, mahallede Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine 30 saniyelik bir video çekerek, “Bir başkasının katili olmamak için lütfen maskeni tak” mesajıyla vatandaşları uyardı Vido ile de yetinmeyen Muhtar Dindar, yine uyarıcı mesajların yer aldığı 3 bin adet sticker, afiş ve pankart bastırdı

İHA

(Özel) Mersinli muhtar mahalle sakinlerini videoyla uyardı Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, mahallede Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine 30 saniyelik bir video çekerek, “Bir başkasının katili olmamak için lütfen maskeni tak” mesajıyla vatandaşları uyardı Vido ile de yetinmeyen Muhtar Dindar, yine uyarıcı mesajların yer aldığı 3 bin adet sticker, afiş ve pankart bastırdı

– Mersin’de bir mahalle muhtarı, son dönemde mahallesinde vaka sayılarındaki artış üzerine korona virüsle mücadele için yoğun bir çabaya girişti. Özellikle maske takma konusunda uyarıcı mesajlar içeren 3 bin adet sticker ve bin adet afiş bastıran muhtar, 30 saniyelik bir de video çekerek mahalle sakinlerini “Bir başkasının katili olmamak için lütfen maskeni tak” diye uyardı.
Bugüne kadar gerek salgın sürecinde, gerekse öncesinde gerçekleştirdiği birçok farklı sosyal projeyle dikkatleri üzerine çeken Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, yeni bir projeye daha imza attı. Son dönemde vaka sayılarındaki artış üzerine yola çıkan Muhtar Dindar, korona virüs (Covid19) salgınından korunmanın en önemli koşulu olan maske takmaya dikkat çekmek amacıyla 30 saniyelik bir video çekti. Korona virüs tehlikesinin henüz sona ermediğini, vatandaşların hijyen kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini anlatmak için çektiği videoda yüzünün yarısı maskeli, diğer yarısı oksijen maskeli şekilde mahalle sakinlerine seslenen Muhtar Dindar, “Basit bir maske hayatını ve hayatları kurtarabilir. Çok geç kalmış sayılmazsın. Kendin için, sevdiklerin için, hiç kimsen yoksa bile bir başkasının katili olmamak için lütfen maskeni tak. Bunlardan birini seç. Seçim senin. Unutma; salgınla mücadelenin yolu maske ve mesafeden geçer” mesajını verdi.

Üç bin adet sticker ve afiş bastırdı
Nusratiye Mahallesi sakinlerinden oluşan bin 800 kişilik sosyal medya hesabında videoyu paylaşan Dindar, bununla da yetinmeyerek, yine uyarıcı mesajların yer aldığı 3 bin adet sticker, afiş ve pankart bastırdı. Branda üzerine “Sizin hayatınız bizim için değerlidir. Lütfen maskenizi takınız. Tercih sizin” yazılı 6 adet pankart yaptıran Dindar, bu pankartları da semt pazarı, okulların önleri ve işlek sokaklara asacak. ‘Maskesiz girilmez’ ve ‘Lütfen mesafeni koru’ yazılı stickerlerden ise 2 bin adet, ‘Tercih senin. Seçimini yap. Lütfen maskeni tak’ yazılı afişlerden de bin adet bastıran Muhtar Dindar, bunları da apartman içlerine, dükkanlara, sokaklarda yerlere yapıştıracak.

“Maske takmazsak nelerle karşılaşabileceğimizin toplum henüz farkında değil”
Gerçekleştirdiği projeyi İHA muhabirine anlatan Muhtar Mehmet Dindar, Türkiye’de salgınla çok ciddi mücadeleler verildiğini, bu mücadeleye bir nebze de olsa destek olabilmek adına muhtar olarak bir duyarlılık göstermek istediğini söyledi. Nusratiye Mahallesi'nde salgın nedeniyle son zamanlarda vaka sayısının çok fazla arttığını belirten Dindar, “Bizler de görevliyiz bu süreçte. Vaka sayılarını azaltabilmek, topluma sorumluluk verebilmek adına farkındalık oluşturacak bir proje yapalım istedik. Bir bez parçasının, bir maskenin ne kadar önemli olduğunun, eğer takmazsak bunun sonunda nelerle karşılaşabileceğimizin toplum henüz farkında değil. Bunu anlayabilmeleri adına kendimiz 30 saniyelik kısa bir video çektik. Bu filmde bir tarafımıza maske taktık, diğer tarafımıza oksijen maskesi takarak koma halimizi yansıtmaya çalıştık. Bir bez parçasının hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlayabilmek adına yaptık. Toplumumuzda maalesef bu konuda duyarlı olmayan vatandaşlarımız var. Onların da bakış açılarını değiştirebilir miyiz, dikkatlerini çekebilir miyiz diyerek yola çıktık. Bu işin ne kadar riskli olduğunu onlara gösterebilmek adına böyle bir yol tercih ettik. Ümit ediyorum, çok iyi sonuçları olacaktır. Ümit ediyorum bu video caydırıcı olacaktır. Bir şekilde vatandaşlarımız maske takmaya daha fazla kendini verecektir, maskeli dolaşacaklardır. Bir muhtar olarak da bunu üstlenmeyi kendime görev edindim” dedi.

Sosyal medya hesaplarında yayınlanacak
Sosyal medyada mahalle sakinleriyle oluşturdukları çok yüksek rakamda bir grupları olduğunu dile getiren Dindar, “Kendi mahallemizde yaymak adına çeşitli sosyal medya hesaplarında bu videoyu yayınlayacağız. Mahalledeki vatandaşlarımız burada çoğunlukta. Onlar da birbirleriyle paylaşacaktır. Umudum bunun iyi bir sonuç vermesi. Salgınla mücadele ederken de herkese duyarlılık sağlayabilmek. Ben herkesin maskesini takmasını istiyorum. Bir bez parçasının bir başka insanın hayatını tehlikeye atmamak adına ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedim. Bu salgında hem maske hem mesafenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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