'Arktika' nükleer buzkıran gemisi Murmansk’ta kayıtlı bulunduğu limana ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Arktika' nükleer buzkıran gemisi Murmansk’ta kayıtlı bulunduğu limana ulaştı

İHA

'Arktika' nükleer buzkıran gemisi Murmansk’ta kayıtlı bulunduğu limana ulaştı

Öncü ve evrensel nükleer güçle çalışan 'Arktika' buzkıran gemisi, St. Petersburg’dan kayıtlı bulunduğu Murmansk’taki limana yaptığı yolculuğu 12 Ekim’de tamamladı. Gemi, Rosatom Devlet Şirketi’nin FSUE Atomflot Merkezi iskelesine demir attı. Nükleer güçle çalışan proje 22220 gemisi, 21 gün içinde 4 bin 800 deniz mili mesafe katetti.
FSUE Atomflot St. Petersburg Temsilcilik Ofisi Başkanı, Filo İnşası Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Knyazevsky, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yolculuk boyunca bir nükleer buzkıranın buz koşullarındaki faaliyetine ilişkin maksimum bilgiyi elde etmek için coğrafi Kuzey Kutbu'na kadar gidildi. Elde edilen veriler, tasarım verilerini doğruladı. Buzkıran, güç kapasitesinin yüzde 50’siyle çalışırken, kutup bölgesinde karşısına çıkan tüm yüzen buz kütlelerinin üstesinden geldi. Bu başarıya gemi hattının kendine has eş derinlik eğrisi kullanılarak ulaşıldı” dedi.
Arktika’nın deneme mürettebatı da bu yolculukla operasyonun pervanedümen kompleksini ve farklı kalınlıklardaki buz sahalarında geminin elektrik tahrik sistemini test etmiş oldu. Buzkıran, 22 Eylül’de St. Petersburg’taki OJSC Baltık Tersanesi donatım iskelesinden kayıtlı bulunduğu Murmansk’taki iskeleye gitmek üzere ayrılmıştı. Gemi, 3 Ekim günü ise Moskova saatiyle 18.00’de coğrafi Kuzey Kutbu bölgesine ulaşmıştı. Arktika’nın yolculuğunu tamamlaması nedeniyle Rusya Federasyonu’nda yapılacak resmi bayrak töreninin 21 Ekim'de gemi içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Geminin uzunluğu 173.3 metre, genişliği 34 metre, yüksekliği 15.2 metre. Güç kapasitesi 60 MW, seyir hızı 22 knot (duru suda) olan geminin su çekme mesafesi 10.5 metre/8.65 metre. Maksimum buz penetrasyonu 2.9 metre olan geminin taşırma suyu 33540 ton, mürettebat kapasitesi ise 53 kişi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi: 4 ...
Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' suçundan yargılanabilir Avukat Hibe Gökalp: "Ölen kişilerin sayısı kadar ayrı ayrı ceza verilebilecektir"
YEREL HABERLER Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' ...
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek
YEREL HABERLER Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ...
AKİB, gıda sektöründe İsrail ile ihracat köprülerini güçlendiriyor ASHİB Başkanı Vekili Ali Can Yamanyılmaz: "9,5 milyona yakın insanın yaşadığı İsrail’de gıda ürünleri ihracatında daha fazla pay almayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER AKİB, gıda sektöründe İsrail ile ihracat köprülerini ...
Hafif ticari aracın motor bölümünde 28,5 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın motor bölümünde 28,5 kilo eroin ...
Arabaya özel bölme yaptılar ama ’Börü’den kaçamadılar Mersin polisi, bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 28 kilo 500 gram eroin ele geçirdi Arabanın motor kısmına yapılan özel bölmeye saklanan uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği ’Börü’ buldu
YEREL HABERLER Arabaya özel bölme yaptılar ama ’Börü’den ...
(Özel) Mersinli muhtar mahalle sakinlerini videoyla uyardı Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, mahallede Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine 30 saniyelik bir video çekerek, “Bir başkasının katili olmamak için lütfen maskeni tak” mesajıyla vatandaşları uyardı Vido ile de yetinmeyen Muhtar Dindar, yine uyarıcı mesajların yer aldığı 3 bin adet sticker, afiş ve pankart bastırdı
YEREL HABERLER (Özel) Mersinli muhtar mahalle sakinlerini videoyla ...
Mersin'de sahte alkol denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de sahte alkol denetimi
1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek
YEREL HABERLER 1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı ...
Mut’ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı
YEREL HABERLER Mut’ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı
Limonun kilosu 1,5 TL´ye düştü
YEREL HABERLER Limonun kilosu 1,5 TL´ye düştü
Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor (2)
YEREL HABERLER Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor (2)
Kanuni Sondaj Gemisi Mersin’den demir aldı
YEREL HABERLER Kanuni Sondaj Gemisi Mersin’den demir aldı
Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor
YEREL HABERLER Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor
Başkan Tollu'ya teşekkür mektupları gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Tollu'ya teşekkür mektupları gelmeye devam ...
Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı
Mezitli Belediyesinin kadın tenisçileri Manavgat’tan şampiyonlukla döndü
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin kadın tenisçileri Manavgat’tan ...
Toroslar'ın yaylalarında hummalı çalışma
YEREL HABERLER Toroslar'ın yaylalarında hummalı çalışma
Mersin'de 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi
Muhtarlar orman yakanlar için idam istedi
YEREL HABERLER Muhtarlar orman yakanlar için idam istedi
Tarsus Yeryüzü Pazarı hafta sonunda açılıyor
YEREL HABERLER Tarsus Yeryüzü Pazarı hafta sonunda açılıyor
Mersin'de sahte alkol denetimi Son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden dolayı 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle, polis de teyakkuza geçti Ölümler üzerine operasyon ve denetimlerini sıklaştıran Mersin polisi, 30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdürüyor Şimdiye kadar 700'ün üzerinde büfede denetim yapan ekipler, vatandaşları da uyarıyor
YEREL HABERLER Mersin'de sahte alkol denetimi Son bir hafta ...
Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi (2)
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya ...
İnşaat malzemesi satıcıları: “Tarihin en büyük stoku ile karşı karşıyayız”
YEREL HABERLER İnşaat malzemesi satıcıları: “Tarihin en büyük stoku ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X