'Arktika' nükleer buzkıran gemisi Murmansk’ta kayıtlı bulunduğu limana ulaştı

Öncü ve evrensel nükleer güçle çalışan 'Arktika' buzkıran gemisi, St. Petersburg’dan kayıtlı bulunduğu Murmansk’taki limana yaptığı yolculuğu 12 Ekim’de tamamladı. Gemi, Rosatom Devlet Şirketi’nin FSUE Atomflot Merkezi iskelesine demir attı. Nükleer güçle çalışan proje 22220 gemisi, 21 gün içinde 4 bin 800 deniz mili mesafe katetti.

FSUE Atomflot St. Petersburg Temsilcilik Ofisi Başkanı, Filo İnşası Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Knyazevsky, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yolculuk boyunca bir nükleer buzkıranın buz koşullarındaki faaliyetine ilişkin maksimum bilgiyi elde etmek için coğrafi Kuzey Kutbu'na kadar gidildi. Elde edilen veriler, tasarım verilerini doğruladı. Buzkıran, güç kapasitesinin yüzde 50’siyle çalışırken, kutup bölgesinde karşısına çıkan tüm yüzen buz kütlelerinin üstesinden geldi. Bu başarıya gemi hattının kendine has eş derinlik eğrisi kullanılarak ulaşıldı” dedi.

Arktika’nın deneme mürettebatı da bu yolculukla operasyonun pervanedümen kompleksini ve farklı kalınlıklardaki buz sahalarında geminin elektrik tahrik sistemini test etmiş oldu. Buzkıran, 22 Eylül’de St. Petersburg’taki OJSC Baltık Tersanesi donatım iskelesinden kayıtlı bulunduğu Murmansk’taki iskeleye gitmek üzere ayrılmıştı. Gemi, 3 Ekim günü ise Moskova saatiyle 18.00’de coğrafi Kuzey Kutbu bölgesine ulaşmıştı. Arktika’nın yolculuğunu tamamlaması nedeniyle Rusya Federasyonu’nda yapılacak resmi bayrak töreninin 21 Ekim'de gemi içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Geminin uzunluğu 173.3 metre, genişliği 34 metre, yüksekliği 15.2 metre. Güç kapasitesi 60 MW, seyir hızı 22 knot (duru suda) olan geminin su çekme mesafesi 10.5 metre/8.65 metre. Maksimum buz penetrasyonu 2.9 metre olan geminin taşırma suyu 33540 ton, mürettebat kapasitesi ise 53 kişi.

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