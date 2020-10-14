Mersin'de 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kentte kaçak içkiden kaynaklı ölümlerin ardından geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, elde edilen istihbarat doğrultusunda Akdeniz ilçesindeki bir kargo firmasını takibe aldı. Kargo firmasından, koli içerisinde sahte etil alkol gönderildiğini tespit edince de operasyon için düğmeye bastı. Kargo firmasına düzenlenen baskında, 6 koli içinde 120 litre metenol madde oranı yüksek sahte etil alkol ele geçirildi.

Araştırmalarını genileten polis ekipleri, alkollerin tutulduğu depoyu da tespit etti. Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan depoya baskın yapan ekipler, kolilere yerleştirilmiş 580 litre metenol madde oranı yüksek sahte etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan kit, aroma ve etiket ele geçirdi. B.O., Y.A., A.A. ve A.K. adlı şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2020-10-14 10:59:27



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