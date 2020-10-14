Kızıltan: "Hızlı tren hattı tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsamalı" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Mersin-Gaziantep arası hızlı tren hattı, ekonomik olarak büyük avantaj"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltan: "Hızlı tren hattı tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsamalı" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Mersin-Gaziantep arası hızlı tren hattı, ekonomik olarak büyük avantaj"

İHA

Kızıltan: "Hızlı tren hattı tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsamalı" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Mersin-Gaziantep arası hızlı tren hattı, ekonomik olarak büyük avantaj"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, ihale süreci sonuçlanan MersinGaziantep arası hızlı tren hattının Şanlıurfa ve Diyarbakır’ı da içine alarak tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsaması gerektiğini söyledi.
Kızıltan, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan tarafından sonuçlandığı duyurulan MersinGaziantep arası hızlı tren hattı ihalesini değerlendirdi. Bu ihalenin bir taraftan ekonomiyi canlandırırken diğer taraftan sosyal açıdan bölgeye ciddi katkılar sunacağını kaydeden Kızıltan, beklentilerinin ise hattın tüm Güneydoğu Anadolu illerini kapsaması olduğunu söyledi.
"Ekonomik olarak büyük avantaj"
Lütfi Elvan’ın sosyal medya hesaplarından 311 kilometre uzunluğundaki MersinAdana Gaziantep Hızlı Tren Hattı ihalesinin gerçekleştiğini, 6.8 milyar TL tutarındaki hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hızla Mersin’den Gaziantep’e ulaşımın daha kolay ve konforlu olacağını duyurması sonrasında başkan Kızıltan, şu değerlendirmeyi yaptı;
“Bu ihalenin sonuçlanması bölgemiz adına çok güzel bir haber. Her zaman söylediğim gibi Mersin sadece kendisine değil hinterlandına, etrafındaki üretim bölgelere hizmet eden, hatta hinterlandındaki ülkelere hizmet eden bir kent. Lojistik olarak çevresine büyük hizmetleri var. Demiryolu ulaşımı da Gaziantep’e kadar ulaşıyor. Gaziantep’te toplanan Güneydoğu Anadolu’daki üretim bölgelerinin ürünlerinin limanımıza çok daha kısa sürede ve düşük maliyetle iletilmesini sağlayacak. Buradan rekabetçi fiyatlarla kısa sürede ürünler uluslararası pazarlara gidecek ve dış ticaret artacak. Ekonomik olarak en büyük avantajı bu. Tabi yolcu taşımacılığında da önemli kolaylık sağlayacak. Bugün 3 saat 24 dakika süren yol, ihale tamamlandığında 1.5 saate düşecek. Mersinli birisi Gaziantep’te çalışıyorsa saat 06.00’da trene binip saat 07.30’da Gaziantep’te olup 8.00’de işinin başında olabilecek. Sanki şehir içinde farklı bir mahalleden bir mahalleye gidiyor gibi hızlı ve konforlu bir ulaşım olacak.”
“Mersin, tüm taşıma modlarının güçlü olduğu bir lojistik kente dönüşecek”
Kızıltan, bu hattın genişletilmesini beklediklerini de belirterek Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin gibi tüm Güneydoğu Anadolu illerini kapsamasının önemine dikkat çekti. Bu hattın sadece ekonomiyi geliştirmeyeceğini, kültürel ilişkileri de artıracağını ifade eden Kızıltan, “O bölgelerdeki kültürel kaynaşmanın daha belirgin şekilde oluşmasını sağlayacak. Kentlerimizin mesafeleri yakınlaşınca kültürel anlamda da birbirlerine katkı sunacaklar” değerlendirmesini yaptı. Ancak yatırımın vakit kaybedilmeden hızla tamamlanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Kızıltan, şöyle konuştu:
“Bize kalsa bir yıl içinde bu hattın tamamlanmasını isteriz ama şartname ne kadar bir süre öngörüyor bilmiyorum. Sözleşme imzalanınca yüklenici biran önce başlayacaktır. Beklentimiz 12 senede bitmesi. Çukurova’da doğru karar verilip planlanmış çok sayıda yatırım var. Hızlı tren de bunlardan birisi. Bir de Çukurova Uluslararası Havalimanı yatırımı var. Bunlar birbirine bağlantılı yatırımlar. Hızlı trenin havalimanına da giriş çıkışı olacak. Böylece Mersin, hem deniz hem kara hem demiryolu hem de havayolunda önemli bir merkeze dönüşmüş olacak.”
Mersin olarak artık ‘yatırımlar yapılacak’ diye değil, yatırımların bittiğini konuşmak istediklerine de ifade eden Kızıltan, “Biz artık 'bu tesis bitiyor, şu gün açılışı yapılarak hizmete geçiyor' diye konuşmalıyız. İhalesi yapıldı elbette teşekkür ediyoruz ama Çukurova Havalimanı’nın da ihalesi yapılmıştı. Yatırımlar bir an önce hayata geçirilmeli. Çukurova’nın beklemeye tahammülü yok. Bu yatırımlar biterse bölge ekonomisi de kent ekonomisi de kazanacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir Belediyesi'nin asfalt ve yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi'nin asfalt ve yol yapım ...
Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları ...
Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı
YEREL HABERLER Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı
Mersin Metro Projesi, 35 ülke ve 260 proje arasında finale kaldı
YEREL HABERLER Mersin Metro Projesi, 35 ülke ve 260 proje arasında ...
Mersin'de 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi: 4 ...
Mersin’de 700 litre sahte alkol ele geçirildi Zanlıların yaşanan ölümlere rağmen 6 vatandaşa kargo ile alkol göndermeye çalıştığı tespit edildi
YEREL HABERLER Mersin’de 700 litre sahte alkol ele ...
'Arktika' nükleer buzkıran gemisi Murmansk’ta kayıtlı bulunduğu limana ulaştı
YEREL HABERLER 'Arktika' nükleer buzkıran gemisi Murmansk’ta kayıtlı ...
Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' suçundan yargılanabilir Avukat Hibe Gökalp: "Ölen kişilerin sayısı kadar ayrı ayrı ceza verilebilecektir"
YEREL HABERLER Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' ...
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek
YEREL HABERLER Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ...
AKİB, gıda sektöründe İsrail ile ihracat köprülerini güçlendiriyor ASHİB Başkanı Vekili Ali Can Yamanyılmaz: "9,5 milyona yakın insanın yaşadığı İsrail’de gıda ürünleri ihracatında daha fazla pay almayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER AKİB, gıda sektöründe İsrail ile ihracat köprülerini ...
Hafif ticari aracın motor bölümünde 28,5 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın motor bölümünde 28,5 kilo eroin ...
Arabaya özel bölme yaptılar ama ’Börü’den kaçamadılar Mersin polisi, bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 28 kilo 500 gram eroin ele geçirdi Arabanın motor kısmına yapılan özel bölmeye saklanan uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği ’Börü’ buldu
YEREL HABERLER Arabaya özel bölme yaptılar ama ’Börü’den ...
(Özel) Mersinli muhtar mahalle sakinlerini videoyla uyardı Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, mahallede Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine 30 saniyelik bir video çekerek, “Bir başkasının katili olmamak için lütfen maskeni tak” mesajıyla vatandaşları uyardı Vido ile de yetinmeyen Muhtar Dindar, yine uyarıcı mesajların yer aldığı 3 bin adet sticker, afiş ve pankart bastırdı
YEREL HABERLER (Özel) Mersinli muhtar mahalle sakinlerini videoyla ...
Mersin'de sahte alkol denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de sahte alkol denetimi
1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek
YEREL HABERLER 1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı ...
Mut’ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı
YEREL HABERLER Mut’ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı
Limonun kilosu 1,5 TL´ye düştü
YEREL HABERLER Limonun kilosu 1,5 TL´ye düştü
Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor (2)
YEREL HABERLER Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor (2)
Kanuni Sondaj Gemisi Mersin’den demir aldı
YEREL HABERLER Kanuni Sondaj Gemisi Mersin’den demir aldı
Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor
YEREL HABERLER Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor
Başkan Tollu'ya teşekkür mektupları gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Tollu'ya teşekkür mektupları gelmeye devam ...
Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı
Mezitli Belediyesinin kadın tenisçileri Manavgat’tan şampiyonlukla döndü
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin kadın tenisçileri Manavgat’tan ...
Toroslar'ın yaylalarında hummalı çalışma
YEREL HABERLER Toroslar'ın yaylalarında hummalı çalışma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X