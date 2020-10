Suat Çelen: “En başarılı organizasyonlardan biri olacak” 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın hazırlıkları Mersin’de başladı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Olimpik Cimnastik Salonu'nda incelemelerde bulundu Suat Çelen: “Bu kadar kısa sürede bu organizasyonu yapabilecek Avrupa ülkesi olduğunu düşünmüyorum”

– Azerbaycan’dan Türkiye’ye alınan ve 0920 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın hazırlıkları Mersin’de başladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, bu kadar kısa sürede bu organizasyonu yapabilecek bir Avrupa ülkesi olduğunu düşünmediğini belirterek, “Bugüne kadarki yapılmış en başarılı organizasyonlardan biri olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) 2020 faaliyet programında yer alan ve 0920 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan'da yapılması planlanan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye'ye alındı. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak olan şampiyona, 0913 Aralık tarihleri arası erkekler, 1720 Aralık tarihleri arasında ise kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya kısa bir süre kala Mersin’de de hazırlıklar da hız kazandı. Bu çerçevede, teknik heyetlerle birlikte Mersin’e gelen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyonun yapılacağı Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda incelemelerde bulundu. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’den salonla ilgili bilgi alan Çelen, Mersin’de kampa giren Rusya Cimnastik Milli Takımı'nı da ziyaret ederek, bir süre antrenmanlarını izledi.



“Bu kadar kısa sürede bu organizasyonu yapabilecek bir Avrupa ülkesi olduğunu düşünmüyorum”

Başkan Çelen, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Federasyonun bütün icra kurulları ve hem kadın hem erkek teknik heyetleriyle Mersin’de toplantılar gerçekleştirecekleri bilgisini veren Suat Çelen, Azerbaycan’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasının iptal edilmesi sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da güçlü desteğini alarak Avrupa Cimnastik Federasyonu'na adaylık başvurusu yaptıklarını söyledi.

Üç Avrupa ülkesinin daha aday olduğunu hatırlatan Çelen, Avrupa yetkililerinin, şampiyonanın Türkiye’de yapılmasını kabul ettiklerini kaydetti. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Çünkü Avrupa'da bu kadar kısa sürede bu organizasyonu yapabilecek bir ülke olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bizim de bu kadar güçlü olarak adaylığımızı göstermemizin sebebi, Akdeniz Oyunları'nda yapılmış olan Mersin’deki bu muhteşem salon. Bu, bizim güçlü yanımız. Mersin’in güzelliğini, dinginliğini, sakinliğini Avrupa ülkelerine göstermek gerekiyor. Bu salonun güzelliğini göstermek gerekiyor” diye konuştu.



“Bugüne kadarki yapılmış en başarılı organizasyonlardan biri olacak”

Mersin’de aralık ayında önce erkekler, gençler ve büyükler, hemen akabinde de kadınlar, gençler ve büyükler Avrupa şampiyonası yapacaklarını dile getiren Çelen, “Umarım yüksek katılımlı bir şampiyona olur. Böyle bir pandemi sürecinde hem ülkemizin güvenilir bir ülke olduğunu göstermek hem de ülkemizin bir spor organizasyonu ülkesi olduğunu göstermek ve Avrupa şampiyonasından sonra her yıl Mersin’de düzenlediğimiz Dünya Challenge Kupası'na da artık 1015 ülke dışında daha fazla ülkenin katılımını sağlayacağı da bir şampiyona olacak. Bu bakımdan bizim için çok önemli. Biz Türkiye olarak 2023 Avrupa Şampiyonası'nı Antalya’da yapmak için 4 yıl önceden hakkı elde etmiştik. Bu, bizim için bir deneme ve tecrübe olacak. Ama biz bu kadar kısa sürede emin olun bugüne kadarki yapılmış en başarılı organizasyonlardan birinin olacağı kanaatindeyiz. Bugün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Umut ediyorum ki dünya şampiyonalarında madalya almış ülkemiz, Avrupa şampiyonasında da burada madalyalar çıkaracak” ifadelerini kullandı.



“50 ülkenin olduğu bir Avrupa şampiyonasından bahsediyoruz”

Mersin’deki organizasyonun yüksek katılımlı bir şampiyona olacağını tahmin ettiklerini belirten Suat Çelen, “Azerbaycan Federasyonu'ndan aldığım bilgi 38 ülke erkeklerde, 39 ülke kadınlarda gelecek. Yani 3839 ülke gibi öngörülüyor ama 202540 olsun önemli değil, 50 ülkenin olduğu bir Avrupa şampiyonasından bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya Cimnastik Federasyonu başkanı ile federasyonunun hem kadınlar hem erkekler teknik patronlarının da şampiyona için Mersin’e geleceklerini sözlerine ekleyen Çelen, şöyle devam etti:



“Bunlar Mersin ve Türkiye adına çok önemli. Biz, bütün Avrupa ülkelerinin gelmesini temenni ediyoruz. Dünya başkanı, bu yıl içerisinde dünyada yapılan en büyük cimnastik organizasyonunu tertip edeceğimizi bize söyledi. Tahmin ediyorum ki katılım yüksek olur, çünkü sporcular yarışmaya hasret pandemi sürecinde. Katılımcı ülke sayısından ziyade bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle bir organizasyona talip olup yapabileceğimizi göstermek, bence ülkemizin artık bir spor organizasyonu ülkesi olduğunun bir göstergesi olacaktır. Artık bizlere de federasyon olarak düşen görev, bu tesisleri doldurmak. Biz federasyon olarak her yıl challenge kupasıyla bunu yapıyoruz ama bu Avrupa şampiyonası üst segment bir şampiyona. Dünya şampiyonasından sonra cimnastiğin en büyük kıta şampiyonası. Umarım ülkemize, Mersin’e ve bizlere yakışır bir şekilde organizasyon düzenleriz.”



“Katıldığımız her şampiyonada madalya hedefimizi sürdüreceğiz”

Türkiye olarak şampiyonadaki hedeflerini de açıklayan Başkan Suat Çelen, “İbrahim Çolak dünya şampiyonu, Ahmet Önder dünya ikincisi, Ferhat Arıcan dünya beşincisi oldu. Ümit Şamiloğlu bizim Avrupa üçüncümüz. Avrupa ikincimiz var, yine Ahmet Önder’in Avrupa’da madalyası var. Bizim Avrupa’da, dünyada madalya alabilecek sporcularımız var. Kadınlarda da şansımız devam ediyor. Nazlı Savranbaşı ile olimpiyat kotası aldık. Halihazırda 4 sporcumuz olimpiyata gidiyor. Diğer branşlarımızda olimpiyat şansımız devam ediyor. Ama İbrahim Çolak'ta dünya şampiyonasından sonra biceps kopması oldu, olimpiyatlara hazırlanırken bir ameliyat süreci var. Teknik kadromuz onu değerlendiriyor. Olimpiyat öncesi yarışıp yarışmayacağına teknokratlar karar verecek. Ama biz Türkiye olarak Türk cimnastiğiyle katıldığımız her şampiyonada madalya hedefimizi sürdüreceğiz” dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de Mersin’in bu tür organizasyonlara alıştığını, bundan sonra devamının da geleceğini söyleyerek, “Bu tür organizasyonlar, şehrimizin ekonomisine, kültürüne, turizmine, eğitimline, her şeyine etki edebilecek organizasyonlar. El birliğiyle şehrimizi iri ve diri tutacağız ve bu şampiyonaya hep beraber sahip çıkacağız” diye konuştu.

