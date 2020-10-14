Adliye otoparkı yakınında çıkan yangında 4 araç zarar gördü

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de, adliye otoparkının bitişiğindeki otluk alanda çıkan yangında 4 araç zarar gördü.

Merkez Akdeniz ilçesindeki adliye otoparkının çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 4 aracın küçük çaplı zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)

2020-10-14 15:11:09



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