Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)-STAT: Burhanettin Kocamaz Stadyumu
HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Boran Turhan (xx)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xx)Onur (xx), Ferhat (xx) Abdussamed (xx), Atilla (xxx), Alperen (xxx) Mertcan (xx), Şahin (xx), İbrahim (xx), Sefa (xx), Samet (xx)
BODRUMSPOR: Egemen (x)Emre (x), Harun (x), Oğuzhan (x), Mikail (x), Sergen (xx), Meden (x), Orhan (x), Burak (x), Muhammet (x), Cenk (x)
GOLLER: Dk. 14 Mertcan, Dk. 15 Atilla, Dk. 43 Abdulsamet (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 74 Sergen, Dk. 80 Ozan (P)(Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Asım, Çağrı (Tarsus İdman Yurdu), Emrecan, Medeni, Hüseyin, Burak (Bodrumspor)MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Tarsus İdman Yurdu, evinde ağırladığı Bodrumspor´u 3-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-10-14 17:43:47
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.