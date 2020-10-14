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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEÜ'den kesintiye uğrayan uygulamalı dersler için videolu destek

İHA

MEÜ'den kesintiye uğrayan uygulamalı dersler için videolu destek

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM), Covid19 nedeniyle kesintiye uğrayan uygulama derslerine hazırladığı video çekimleri ile katkı sunuyor.
Mersin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinden en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla pek çok yükseköğrenim kurumu yüz yüze eğitime geçici olarak ara vermek zorunda kalırken, bu durumdan en çok laboratuvar uygulamaları gerektiren bölümler etkilendi. Teorik dersler uzaktan eğitim alt yapısıyla gerçekleştirilirken, üniversite öğrencilerinin uygulamalı derslerden geri kalmamaları için İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi harekete geçti. Merkez bünyesinde bulunan laboratuvarlarda çekilen uygulama videoları, öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Laboratuvar uygulama derslerine ileri düzey katkı
Çin’de başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 20192020 eğitimöğretim yılının bahar döneminde başlayan uzaktan eğitim uygulamasıyla teorik dersler aksatılmadan gerçekleştirilirken, uygulamalı bilimler alanında ciddi sorunlar oluştu. Yeni eğitimöğretim yılı güz döneminde aynı sorunun yaşanmasını istemediklerini belirten MEİTAM Müdürü Prof. Dr. Selma Erat, merkez olarak pandemi koşullarında hem öğrencilere hem de araştırmacılara kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediklerini ve bu amaçla merkezde görevli uzmanların anlatımlarıyla hazırlanan video kayıtlarına, 'http://mersin.edu.tr/akademik/ileriteknolojiegitimarastirmaveuygulamamerkezi' adresinden erişmenin mümkün olacağını söyledi.

"Pandemi koşullarına uyum sağladık"
Pandemi koşullarına uygun olarak MEİTAM bünyesinde gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Erat, “Merkezimiz, Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından belirlenen pandemi önlemlerine uygun olarak araştırmacılara randevulu olarak hizmet sunmaya devam etmektedir. Akademisyen ve uzmanların çalışmalarını güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlayarak bilimsel üretimin pandemiden etkilenmemesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin de uygulama derslerinden geri kalmamaları için laboratuvarlarımızda bulunan ileri teknoloji cihazların tanıtımı ve uygulamalarını içeren videolar hazırladık ve herkesin kullanımına sunduk” dedi.

Bilimsel projeler kesintisiz devam ediyor
Prof. Dr. Erat, 20192020 yıllarında MEİTAM bünyesinde devam eden veya tamamlanmış 10 adet TÜBİTAK, 36 adet BAP projesi ve yaklaşık 40 adet lisansüstü tez projesine destek sağladıklarını ifade ederek, "Bununla birlikte, merkezimizde 20192020 yıllarında 'İş sağlığı ve güvenliği' kapsamında 20 adet eğitim düzenledik ve bu kapsamda yaklaşık 70 lisansüstü öğrencimizin laboratuvarlarımızda araştırma yapmalarına izin verdik. Sonuç olarak, MEİTAM Covid19 pandemi sürecinde araştırmacılara randevu sistemi ile destek sağlanmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Kök hücreden yenilenebilir enerjiye
Merkezin sahip olduğu imkanlar ve yürütülen çalışmalar konusunda da bilgi veren Erat, şunları söyledi: “MEİTAM bünyesinde kök hücre, kanser tanı, malzeme bilimleri ve yapı analiz laboratuvarlarının yanı sıra güneş enerjisi, yakıt pili, katalist, nanomalzeme alanları ile birlikte ilaç araştırma çalışmalarının da yapıldığı 14 farklı araştırma grubunun faaliyetlerini sürdürdükleri laboratuvarlar bulunmaktadır. Merkezimiz altyapı olanakları kullanılarak pandemi sürecinde 70’den fazla özel/tüzel kişiye, 22 farklı üniversiteden yaklaşık 40 araştırmacıya analiz hizmeti verilmiştir.”
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise pandemi sürecinde başta Mersin Üniversitesi olmak üzere, diğer üniversitelere ve sanayiye kesintisiz hizmet vermeye çalışan MEİTAM’ın özellikle uygulamalı eğitime sağladıkları bu büyük destekten dolayı, merkezden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar’a, Merkez Müdürü Prof. Dr. Selma Erat’a ve tüm merkez çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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