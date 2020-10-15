Tarsus’ta kaçak içki üreten şüpheli yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak içki üreten bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 5 adet pet içerisinde toplam 30 litre kaçak rakı (boğma) ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. hakkında adli işlem yapılırken, kaçak olarak üretilen alkollü içkiye el konuldu.

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