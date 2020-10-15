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Trampolin Cimnastik Milli Takımları Mersin’de kampa girdi Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kampın ilk gününde milli takım sporcularını ziyaret etti Çelen: "Artık Türk bayrağını dalgalandıracak ortamları hep beraber yaşamamız gerekiyor"

İHA

Trampolin Cimnastik Milli Takımları Mersin’de kampa girdi Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kampın ilk gününde milli takım sporcularını ziyaret etti Çelen: "Artık Türk bayrağını dalgalandıracak ortamları hep beraber yaşamamız gerekiyor"

– Türkiye Trampolin Cimnastik Milli Takımları Mersin’de kampa girdi. Kadın ve erkek milli takımlarından 18 sporcu ve 10 antrenörün katıldığı kamp, 1 Kasım’da sona erecek. Kampın ilk gününde sporcuları ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Çok çalışıp artık Türk bayrağını dalgalandıracak ortamları hep beraber yaşamamız gerekiyor. Bunu da el birliğiyle yapacağız" dedi.
Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile 2024 olimpiyat seçmelerine hazırlanan Trampolin Cimnastik Milli Takımlarının Mersin kampı başladı. Kente gelir gelmez Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda ilk antrenmanlarına çıkan trampolin milli takım kadın ve erkek sporcuları, uzun bir aranın ardından ter attı. Sporculara, Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Zakaria Abramashvili önderliğinde 10 antrenör eşlik ediyor.

"Türk bayrağını dalgalandıracak ortamları hep beraber yaşamamız gerekiyor"
2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları için Mersin’e gelen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de kampın ilk gününde sporcularla bir araya geldi. Sporcularla bir moral konuşması yapan Çelen, milli sporculardan beklentilerini de anlattı. Federasyon Başkanı Çelen, daha sonra salonda gazetecilere açıklama yaptı. Rus Milli Takımının da Mersin’de kampa girdiğini belirten Çelen, "Rus milli takım antrenörü, ‘Burası bir tesis değil, bir spor kompleksi. Çok şanslıyız ki, olimpiyatlara olimpik aletlerde hazırlanıyoruz’ dedi. Sporcularımızla da biraz önce konuştum; ülkemiz artık tesisi yapmış, malzemesini almış, antrenör kalitesini hazırlamış, sporcu kalitemiz var; çok çalışıp artık Türk bayrağını dalgalandıracak ortamları hep beraber yaşamamız gerekiyor. Bunu da el birliğiyle yapacağız" diye konuştu.

"Burada bir cimnastik şöleni yaşanıyor"
Mersin’in, olimpik bir tesise sahip olması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çelen, "Milli sporcularımızın buraya gelmesi, yabancı ülkelerin buraya gelmesi çok önemli. Ritmik Cimnastik Milli Takımımız da biraz sonra diğer salonda olacak. Burada bir cimnastik şöleni yaşanıyor her şeyden öte. Rus milli takımı geldi, onların konuşmalarıyla yarın buraya Alman milli takımı, İngiliz milli takımı gelecek ama Türk milli takımı hep burada olacak. Ben inanıyorum ki, her sene burada büyük şampiyonalara hazırlanan yabancı ülkeler de olacak" ifadelerini kullandı.

"2024 olimpiyatlarına gidecek sporcular buradan çıkacak"
Trampolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Zakaria Abramashvili’nin 78 ili dolaşarak milli takımı oluşturacak çocukları seçtiğini anlatan Çelen, "Olimpiyatlara trampolin cimnastikten her ülkeden bir kişi gidiyor ve dünyanın en iyi 16 kızını, 16 erkeğini çağırıyor. 20202024 arası Avrupa ve dünya şampiyonalarına ve 2024 olimpiyatlarına gidecek sporcularımız bu kadrodan seçilecek. Önümüzdeki yıl Türk trampolin cimnastiğinin yükünü çekecek olan sporcu ve antrenörlerimiz bunlar" şeklinde konuştu.

Başantrenör Abramashvili: "2024 olimpiyatlarına sporcu göndereceğimize inandığım için çalışıyorum"
Milli Takımlar Başantrenörü Abramashvili de çok yetenekli bir takım olduğunu ve şu anda onlara yatırım yaptıklarını söyledi. 29 Mart1 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın Soçi kentinde yapılacak Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonasına hazırlandıklarını belirten Abramashvili, "Federasyonun yaptığı proje çok doğru bir proje. Ben il il dolaşıp yetenekli genç arkadaşları bulup kamplara getiriyorum ve burada değerlendirme yapıyorum" dedi.
Abramashvili, 2024 olimpiyatlarına Türkiye’den de bir kız, bir erkek sporcunun gideceğine inandığı için çalıştığını vurguladı.

Gürkan Mutlu: "2024 olimpiyat oyunlarına bir kız, bir erkek olarak kota almak istiyoruz”
Trampolin Milli Takım Kaptanı 27 yaşındaki Gürkan Mutlu ise "Şu anda yeni olimpiyat dönemi kapattık, geride 23 seçme yarışmamız kaldı. Hala şansımız devam ediyor. Sadece önemli bir avantajı kaybettik son dünya şampiyonasında. Pandemi sürecinden dolayı ara vermiştik, şu an bir gelişim kampıyla federasyonumuz bizi buraya davet etti. Buradan sonra da artık hedeflerimizi yavaş yavaş yerine getirerek 2024 olimpiyat oyunlarına bir kız, bir erkek olarak kota almak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz, çok yaklaştık, inşallah hedefimizi de en yakın zamanda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Mutlu, ilk önemli yarışmalarının da mart ayında Rusya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonası olduğunu belirterek, "Bu şampiyonada hem takım hem senkron hem bireysel alanda iddialı olduğumuzu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli takım sporcusu 19 yaşındaki Sude Aydın da "Mart ayında yapılacak Avrupa şampiyonası, olimpiyat için hala bir şansımız olduğunu gösteriyor. Her şey daha iyiye gidiyor. Her şey yolunda şu anda" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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