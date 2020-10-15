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Seçer: "Parmak sayısına göre demokrasi olmaz" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantısının İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Birbirimize hoşgörülü olalım, tartışmamız kimseye bir şey kazandırmaz"

İHA

Seçer: "Parmak sayısına göre demokrasi olmaz" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantısının İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Birbirimize hoşgörülü olalım, tartışmamız kimseye bir şey kazandırmaz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında nükleer santral enerji iletim hatlarının görüşülmesi sırasında yaşanan gerginlik üzerine, "Birbirimize hoşgörülü olalım. Tartışmamız, işi büyütmemiz kimseye bir şey kazandırmayacak” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Ekim Ayı Toplantısının İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Meclis toplantısında idareden gelen 3, komisyonlara havale edilen 15 madde olmak üzere toplam 18 madde görüşüldü. Meclis gündeminin en önemli iki maddesini nükleer santral enerji iletim hatları oluşturdu.
Başkan Seçer, meclis üyelerini sakinleştirdi
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli ve 411 sayılı kararıyla onaylanan, TEİAŞ Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380 kV Akkuyu NGS Mersin 380 TM Enerji İletim Hattına ait Gülnar ilçesi, Büyükeceli Mahallesi sınırları içinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerine ilişkin askı süresi içerisinde edilen 749 adet itiraz ile ilgili komisyonlara havale edilen konu görüşüldü.
Meclisin önemli bir diğer maddesi de yine nükleer santralle ilgiliydi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli ve 412 sayılı kararıyla onaylanan TEİAŞ Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan Gülnar ilçesi, Kuskan Mahallesi'nde 380 kV Akkuyu NGSKonya 4 TM EİH ve 380 kV Akkuyu NGSSeydişehir TM Enerji İletim Hattı İşaretlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerine ilişkin askı süreci içerisinde edilen 10 adet itirazın ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve ret oyu verilmesi ile ilgili konu mecliste görüşüldü.
“Birbirimize hoşgörülü olalım”
İki maddenin görüşülmesi sırasında bazı meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Oturuma ara veren ve meclis üyelerinin yanına giderek sakinleştiren Başkan Seçer, “Konuyu farklı yönlere getirmeyin. Ortada bir hakaret yok. Hayvan sever, hayvan sevmez, hayvan düşmanı, bunlar siyasi değerlendirmelerde insanların ağzından çıkabilir. Keşke böyle bir şey olmasaydı, daha farklı cümlelerle ifade edilseydi ama bunda kişiye bir hakaret, size bir hakaret yok. Olsa zaten ben müdahale edeceğim. Ama şu olabilir, bu farklı bir cümleyle ifade edilebilir aynı meale çıkacak. Belki o sizi irite etmiş olabilir. Lütfen büyütmeyelim. Gayet güzel müzakereler götürüyoruz burada. Birbirimize hoşgörülü olalım. Ben ortaya, tarafsız konuşuyorum. Tartışmamız, işi büyütmemiz kimseye bir şey kazandırmayacak. Hakaret yok. Öyle bir şey olsa ben müsaade etmem” dedi.
“Parmak sayısına göre demokrasi olmaz”
TBMM gündeminde ve parti gündeminde konuşulması gereken konuların Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşulduğu ve gündem dışı maddelerin ele alındığı iddialarına da yanıt veren Başkan Seçer, şunları söyledi: “Konuşulan konular gündemdeki konu. Nükleer güç santrali yapımıyla ilgili. Burada kabul oyu kullanacak meclis üyelerimiz de var, ret oyu kullanacak meclis üyelerimiz de var. Ret oyu kullanacak meclis üyelerimizin neden bu konuda ret verdiklerini açıklayıcı konuşmalar yapılıyor. Yani gündemin dışında bir tartışma yapmıyoruz. Nerede konuşacak insanlar? Neticede toplumu aydınlatmak zorunda. Benim anlamadığım şu, konuşmaktan bir şey çıkmaz. Kavga edersek iş sıkıntılı. Herkes konuşsun, düşüncelerini söylesin. Birbirimize yaralayıcı bir dil kullanmayalım, birbirimize hakaret etmeyelim. İnsanların kişiliği ile oynamayalım. Bunda hemfikirim. Birbirimize şiddet kullanmayalım. Biz örneğiz şu anda, Mersin halkına örnek olmamız gerekiyor. Tartışmak zorundayız. Biz onun için buradayız, onun için meclis oluyor. Kabul edenler, etmeyenler, geç. Böyle değil. Parmak sayısına göre demokrasi olmaz. Birbirimizi ikna edeceğiz, mutlak doğru yok.”
Konuşmaların ardından nükleer santralle ilgili iki madde de oy çokluğu ile kabul edildi.
122 sporcu ve 61 antrenöre toplam 570 bin 405 TL ödül verecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin sınırları dahilinde ikamet eden ulusal ve uluslararası düzeyde spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan sporculardan, antrenörlerden, teknik yönetim ve öğrencilerden, yasa maddeleri ve ödül yönetmeliği kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ödül için başvuruda bulunan ve ödül değerlendirme komisyonunca belirlenmiş 122 sporcu ve 61 antrenöre toplam 570 bin 405 TL ödül verilmesi ile ilgili teklif görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.
MEŞOD Başkanından meclis toplantısı öncesi baklava ikramı
Mersin Şehirlerarası Otobüs ve Yazıhaneciler Derneği Başkanı Kerim Ürkmez, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Toplantısının birinci birleşiminde alınan kararla, otogar esnafının borçlarının 15 aya kadar yapılandırılması dolayısıyla teşekkür etmek amacıyla, toplantı öncesi meclis üyelerine baklava ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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