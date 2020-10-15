Mersin'de depo baskınında 850 litre etil alkol ele geçirildi



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 850 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 6 kişinin sahte içki tükettikleri iddiası ile kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmesinin ardından sahte içki satan, imal eden ve depolayanlara yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tekel büfesi ve içkili restoranlardaki alkol şişelerindeki barkodları elektronik bir cihazla tarayarak içkilerin sahte olup olmadığını denetleyen ekiper, belirlenen adreslere de operasyon yapıyor. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yapan ekipler, 170 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 850 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol ele geçirdi. Depo sahipleri O.D. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyeye gçtürülen şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-10-15 10:33:36



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