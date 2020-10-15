Silifke’de uyuşturucu operasyonu

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Susanoğlu Mahallesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen İ.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ele geçirildi.

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