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Eski ve verimsiz araçlar yeniden hizmete kazandırılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 1 Kasım 2019 tarihinden bu yana dönüştürülen 10 verimsiz araç, sahada yeniden hizmet vermeye başladı

İHA

Eski ve verimsiz araçlar yeniden hizmete kazandırılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 1 Kasım 2019 tarihinden bu yana dönüştürülen 10 verimsiz araç, sahada yeniden hizmet vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, eski ve verimsiz araçların onarılarak yeniden hizmete kazandırıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında 1 Kasım 2019’dan bu yana 10 adet eski ve verimsiz araç onarılarak yeniden hizmete kazandırıldı. Dönüştürülen araçlar mobil kuaför, mobil araç bakım ve onarım, cadde sulama ve araç çekme gibi hizmetlerde kullanılmaya başlandı. Bu sayede kaynaklar verimli kullanılırken, belediye bütçesinde de tasarruf sağlandı.
10 araç farklı alanlarda sahada hizmet veriyor
Dönüştürülen 10 aracın 5’i taşıma aracı olarak hizmete kazandırıldı. Bu araçlar silindir ve kepçeleri hizmet alanlarına ulaştırıyor. 'Mini Lowbet' adı verilen araçlar küçük ölçekli olması ve iş makinelerini dar alanlara da ulaştırabilmesiyle dikkat çekiyor. Verimsiz halde duran bir otobüs ise 'mobil kuaför' olarak hizmete kazandırıldı. Mobil kuaför aracı, özellikle kırsal mahallelerde ücretsiz saç kesim hizmeti veriyor. Dönüştürülen 2 araç su arazöz aracı, 1 araç ise mobil bakım ve onarım aracı olarak hizmet sunmaya başladı.
Çekici aracıyla araç başı 10001500 TL arası tasarruf sağlanıyor
Büyükşehir Belediyesi, dönüştürdüğü çekici aracıyla yolda kalan her otobüs için 10001500 TL arası tasarruf sağlamaya başladı. Arıza nedeniyle yolda kalan belediye otobüslerinin bakım ve onarım alanına ulaştırılması için çekici hizmeti veren özel şirketlere 10001500 TL arası bir tutar ödeniyordu. Büyükşehir, bir çekici aracını dönüştürdü ve yolda kalan belediye otobüslerinin imdadına artık kendi imkanlarıyla yetişiyor.
“Atıl durumdayken çalışır duruma getirdik”
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Sabahat Aslan, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmayla kaynakları verimli kullanmayı amaçladıklarını belirterek, “Biz bunları daha verimli ve kaynakları daha etkin kullanmak adına atıl durumdayken çalışır duruma getirdik ve sonuçta şu anda çok verimli çalışıyor. Verimli çalışmanın yanında ihtiyacı da karşılıyor” dedi.
“Bu projeler sosyal anlamda da bize güç katacak”
Aslan, iki yeni proje üstünde de çalıştıklarını söyledi. Bir tanesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde soğuk hava deposu hizmetinde kullanılacak bir araç olduğunu belirten Aslan, diğer çalışmanın ise kırsal mahallelerde hizmet verecek portatif bir açık hava sineması aracı olduğunu kaydetti. Araçları ihtiyaç alanlarına göre yeniden hizmete kazandırdıklarını belirten Aslan, “Bu projeler sosyal anlamda da bize güç katacak. Toplumun biraz daha kültür ve sosyal alanda gelişimini de sağlayacak. Onların üzerinde çalışıyoruz. Biri bitmek üzere. Diğerine de çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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