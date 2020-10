Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can: "Bodrumspor galibiyetiyle moral bulduk"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Bodrumpsor galibiyetiyle moral bulduklarını söyledi.

Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Bodrumspor karşısında ilk yarı sergiledikleri oyun anlayışını 90 dakikaya yayılması gerektiğine vurgu yaptı. Bodrumspor galibiyetiyle ilk iç saha galibiyetini aldıklarını kaydeden Can, “Karacabey Belediyespor yol kazasının ardından Bodrumspor galibiyetiyle moral bulduk. Bu mağlubiyeti de telafi ederek çıkış galibiyeti elde ettik. Bodrumspor galibiyetinde emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı yönetim kurulu olarak kutluyoruz. Futbolumuzu skor olarak önde olsak da bunu son düdüğe kadar sürdürmeliyiz. Sahada ciddiyetle mücadele vermeliyiz. Rakibimize, taraftarlarımıza ve futbolseverlere saygı duymak mecburiyetimiz var. Teknik ekibimiz gerekli uyarılarda bulunacaktır. Bodrumspor maçı geride kaldı. 20 Ekim Salı günü deplasmanda Kırşehirspor maçına çıkacağız. Hedefimiz galibiyet. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Serhat Servet Dövenci ise iyi yolda olduklarını Bodrumspor, galibiyetiyle kulüp olarak moral bulduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.