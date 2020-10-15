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Arslan: "İsrafı önlemek için kuru gıdada TETT uygulamasına geçilmeli" AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, gıda israfına dikkat çekerek uzun raf ömrüne sahip kuru gıda ürünlerinde son tüketim tarihi (STT) yerine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti

İHA

Arslan: "İsrafı önlemek için kuru gıdada TETT uygulamasına geçilmeli" AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, gıda israfına dikkat çekerek uzun raf ömrüne sahip kuru gıda ürünlerinde son tüketim tarihi (STT) yerine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde gıda israfına dikkat çekerek uzun raf ömrüne sahip kuru gıda ürünlerinde son tüketim tarihi (STT) yerine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygulamasına geçilmesi çağrısında bulundu.
AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 75’inci kuruluş yıldönümünde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle yaşanan krizden kurtulmak için daha dirençli ve sağlam gıda sistemleri için küresel dayanışma çağrısı yaptığını hatırlatarak, “Özellikle bakliyat ve hububat gibi kuru gıda ürünlerinde israf oranını düşürmek için son kullanma tarihi uygulamasının esnetilmesi gerekiyor. Çünkü hububat ve bakliyat çeşitleri böceklenene kadar uzun bir dönem boyunca rahatlıkla tüketilebiliyor. Son kullanma tarihi tüketicilerde yanlış bir bilinç oluşturuyor ve tüketime uygunluğu devam eden gıdalar çöpe atılıyor. Son kullanma tarihi yerine tavsiye edilen tüketim tarihi uygulamasının derhal başlatılması gerekiyor. Dünya genelinde 690 milyon insanın açlık çektiği, 3 milyar insanın sağlıklı beslenemediği günümüzde Türkiye olarak bakliyat ve hububat ürünlerinde böyle bir adımı atarak israfın önlenmesinde öncü olabiliriz” dedi.

"Liman tarifelerine dolar bazında yapılan zamlar sıkıntı yaşatıyor"
Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün gündemindeki bir başka konunun liman tarifelerindeki artışlar olduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Arslan, AHBİB olarak Türkiye’nin bakliyat ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini ancak liman hizmetlerine dolar bazında yapılan zamlar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Başkan Arslan, “Ülkemiz sınırlarında indirme ve yükleme tarifesi bir limanda 4 dolar iken bir başka limanda 20 dolara çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda inceleme ve denetimlerini mutlaka yapıyordur ama tarife değişiklikleri mekanizmasının içinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de yer alması gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Eylülde yüzde 17 artışla 92,6 milyon dolarlık ihracat
AHBİB’in eylül ayı ihracatını da değerlendiren Başkan Arslan, yüzde 17 artış sağlayarak 92,6 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını açıkladı. AHBİB’in eylül ayında 644,8 milyon dolarlık sektör ihracatından yüzde 15 pay aldığını kaydeden Başkan Arslan, “Eylül ayında en çok ihraç ettiğimiz ürünlerde 24,4 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri birinci, 22,8 milyon dolar değer ile bakliyat ikinci, 11,7 milyon dolar değer ile değirmencilik ürünleri üçüncü sırada yer aldı. 12,4 milyon dolarlık değerine ulaştığımız kırmızı mercimek toplam ihracatımızın yüzde 13’ünü oluşturarak eylül ayında en fazla dış satımı yapılan ürün oldu” dedi.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve Sudan’a
Eylül ayında Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde de ihracat artışları elde ettiklerini bildiren Arslan, şunları söyledi:
“Eylül’de en fazla ihracatı yüzde 15 artış ve 14,6 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdik. Bu ülkeyi 8,4 milyon dolar değer ile Suriye, 4,3 milyon dolar değer ile Sudan takip etti. Etiyopya, İran, İtalya, Libya, Cezayir, Japonya, Kanada, Yunanistan, Fildişi, Senegal, Romanya, İspanya, Venezuela, Şili, Çekya, Brezilya’ya yönelik ihracatta dikkat çeken rakamlara ulaştık.”

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