Akdeniz Belediyesi'nin 2021 yılı mali bütçesi kabul edildi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kısıtlı bütçemize rağmen Akdeniz’i yeniliyor ve değiştiriyoruz”

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin 2021 yılı mali bütçesi, meclis üyelerinin oy birligi ile kabul edildi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin ekim ayı ikinci birleşim birinci oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Belediye konferans salonundaki toplantıda, önceki toplantının tutanak özeti oylandı. Meclis Başkanı ve üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı miktarının tespit edilmesine ilişkin teklifi içeren komisyon raporu ile 2021 mali yılı ücret, vergi, resim ve harç tarifeleri ile ilgili teklifi içeren planbütçe komisyon raporu oybirliğiyle meclisten geçti.

2021 mali yılı bütçesi, oybirliğiyle kabul edildi

Mecliste, 2021 mali yılı performans programı ile ilgili teklifi içeren plan ve bütçe komisyon raporu da oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda, 2021 mali yılı bütçesi ile ilgili teklifi içeren komisyon raporları ve müdürlüklere ayrılan bütçe miktarları tek tek okunup üyelerin oybirliğiyle meclisten geçti. Meclis üyelerinin bütçe ile ilgili öneri ve eleştirilerini dile getirmesinden sonra söz alan Başkan Gültak, çalışmaları nedeniyle bürokratlara, destekleri nedeniyle de meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bütçemizi hazırladık. Tabi şöyle bir sıkıntımız var. Geçmişten gelen borçlar var. Belediyeyi 232 milyon lira borç ile devraldık. Borcun yaklaşık 17 milyonunu kapattık. Bir kez borçlandık, onu da tamamen asfalt, kaldırım, kilit, parke taşına harcayıp vatandaşa hizmete dönüştürdük. Yani borcu borçla kapatmadık. Bu sene ise borçlandırmadık. Gelecek sene yine altyapı hizmetleri için meclisimizden borçlanma yetkisi isteyebiliriz” dedi.

“Vergi gelirlerimizi arttırmak için ekip görevlendirdik”

Başkan Gültak, belediyenin gelirlerini arttırma için de yeni adımlar attıklarını, bu sayede vergi gelirlerinde artış olduğunu belirterek, “Dün de 20 kişilik bir ekip kurduk. Hepsinin eline tablet verdik, bütün Akdeniz’i tarayacaklar. 'Mesken mi, dükkan mı, kaç metrekare, ruhsatı var mı yok mu?' Bu arkadaşlarımız, ellerinde tabletle her yeri gezecekler. Bu tarama bir veya bir buçuk yıl sürebilir. Amacımız, insanlarımızın ne kadar vergi verdiğini ortaya çıkarmak. ‘Gerçek beyanda bulunulmuş mu?’, bunun takibini yapacağız. Bir yıl içinde epey alan taranmış olacak.

Çünkü Akdeniz’de gerçek, reel manada vergi toplanmadığını ben de görüyorum. Tabi bunu toplayabilmemiz için de elimizde veriler olmalı. Çünkü insanların insafına kalmış. Beyan edilmiyor veya eksik ediliyor. Bir çoğunun kapladığı alan ile ruhsatta yazılı alan uyuşmuyor. İdareler de bugüne dek bu konuda bir çalışma yapmamış. Emlak ve diğer vergilerini revize ediyoruz. Aftan faydalanan firmalar da var. Vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirdiği metrajlar ile belediyemize bildirdiği metrajları karşılaştırıyoruz. 20 kişilik ekibimiz sahada çalışmaya başladı. Bu çalışmamız sayesinde vergi gelirlerimizi arttıracağız. Hızlı bir şekilde Akdeniz’i tarayacağız ve önemli bir gelir elde edeceğiz” dedi.

“Kısıtlı bütçemize rağmen Akdeniz’i yeniliyor ve değiştiriyoruz”

Akdeniz Belediyesi olarak her ay 2 buçuk ila 3 buçuk milyon lira arasında borç ödediklerini belirten Gültak, “Geçmişten kaynaklanan vergiler, SGK ve diğer tüm borçlar yapılandırılmış. Bu yapılandırmayı İller Bankası otomatik kesiyor. İller Bankası geliri açısından en iyi olduğumuz aylardan biridir bu ay. Zira bu ay İller Bankası’ndan belediyemize, tabi borçlarımız da kesilince 6 milyon lira geldi. İller Bankası’ndan, pandemi döneminde de her ay 2 buçuk ila 3 milyon lira arası geldi. Maaş 4 buçuk milyon. 2 milyon TL de SSK ve vergileri var. Yani belediyemizin her ay 6 buçuk ile 7 milyon lira arası maaş artı SGK artı vergi ödemeleri var. Biz bütçeyi böyle çeviriyoruz. Bu bütçe ile tüm Akdeniz’de, Karaduvar, Kazanlı, Çay Mahallesi, Şevket Sümer’den tutun devletin, hükümetin ve belediyemizin kaynaklarını kullanarak birçok mahallemize hizmet verdik, yenilikler yaptık” diye konuştu.

MİY futbolcusu Sinan Tanış’ın ismi parka verilecek

Akdeniz Meclisinde, Hamidiye Mahallesi 4203 Sokakta bulunan Erguvan Parkının isminin değiştirilerek, ailesi ve mahalle sakinlerinin isteği doğrultusunda Mersin İdmanyurdu’nda forma giymiş ve elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Milli Futbolcu Sinan Tanış’ın adının verilmesini içeren komisyon raporları da meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Huzurkent Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 325 ada, 1 parselde hal yeri olarak yapılan tahsisin, mezarlık yeri olarak değiştirilmesini içeren komisyon raporları da görüşüldü. Konuyla ilgili yasal sürecin devam etmesi nedeniyle önerge, komisyondan geldiği şekilde ve oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclisin 2 Kasım Pazartesi günü yapılması karara bağlandıktan sonra toplantı sona erdi.

