'Çaylak'lı operasyonda takside uyuşturucu ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de narkotik köpeği `Çaylak´ ile yapılan operasyonda, bir takside yapılanramada 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüphelileri yakalamak ve uyuşturucu maddeleri ele geçirmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 4 şüpheli, taksi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde arama köpeği 'Çaylak' ile takside yapılan aramada, 8 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı´na getirilerek sorgulanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2´si tutuklanırken, 2´si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN
2020-10-15 16:24:50
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