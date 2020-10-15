Kanalda erkek cesedi bulundu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Yeni Mahallesinde baraj yolu Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde sulama kanalının içinde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi kanaldan çıkardı.

Cesedin 17 yaşındaki Mehmet A.'ya ait olduğu belirlendi. Olayın boğulma vakası olduğu üzerinde durulurken soruşturma sürüyor.

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