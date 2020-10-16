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Mersinli firma Kazakistan’da organik bayrağını dalgalandıracak Mersin’de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin organik bakliyatta en büyük ihracatçı firmaları arasında yer alan Dervişoğlu Grup, Kazakistan’da 20 milyon dolarlık organik üretim yatırımı yapacak Kazakistan Tarım Bakanı Omarov, Mersin’e gelerek firmayı bizzat ziyaret etti ve organik tarımda birlikte çalışmak istediklerini söyledi Kazak Bakan Omarov: “Hükümet destek verecek, ben kendim kefilim”

İHA

Mersinli firma Kazakistan’da organik bayrağını dalgalandıracak Mersin’de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin organik bakliyatta en büyük ihracatçı firmaları arasında yer alan Dervişoğlu Grup, Kazakistan’da 20 milyon dolarlık organik üretim yatırımı yapacak Kazakistan Tarım Bakanı Omarov, Mersin’e gelerek firmayı bizzat ziyaret etti ve organik tarımda birlikte çalışmak istediklerini söyledi Kazak Bakan Omarov: “Hükümet destek verecek, ben kendim kefilim”

– Mersinli bir firma, Kazakistan’da 20 milyon dolarlık yatırım yaparak organik üretimi geliştirecek. Kazakistan Tarım Bakanı Saparhan Omarov’un bizzat ziyaret ederek, organik tarımda ülkesine yatırım yapmaya çağırdığı ve kefil olduğu Dervişoğlu Grup, bir Türk firması olarak Kazakistan’da organik bayrağını dalgalandıracak.
Kazakistan Tarım Bakanı Saparhan Omarov, bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin’e geldi. Kazak Bakan Omarov, Mersin ziyaretine, son yıllarda organik bakliyatta bir atılım yapan ve Türkiye’nin organik bakliyatta en büyük ihracatçı firmaları arasında üst sıralarda yer alan Dervişoğlu Grup ile başladı. Bakan Omarov’a ziyaretinde, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Tarım Bakanı Yardımcısı Nurbek Dairbekov ile tarım yetkilileri eşlik etti. Dervişoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selami Dervişoğlu, Başkan Yardımcısı Sait Dervişoğlu ve firma danışmanı Tayyar Doğan tarafından karşılanan Bakan Omarov, önce firmanın üretim tesisini gezdi. Daha sonra firma temsilcileriyle organik tarım üzerine uzun bir görüşme yapan Bakan Omarov, firmanın Kazakistan’da yatırım yapması için kapıları açtı.

“Organik tarımda sizinle işbirliği kurmak istiyoruz”
Tarım Bakanı Omarov, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’ye geliş amaçlarını, yatırımcıları Kazakistan’a çekmek ve teknoloji transferini sağlamak olarak açıkladı. Kazakistan’da organik üretime önem verdiklerini belirten Omarov, “Kazakistan’da organik ürün üreten 138 şirket var. Bunların hepsi tarım alanında buğdayla ilgileniyor. Bakliyatta bizim tecrübemiz daha az. Bu bakımdan sizinle işbirliği kurarsak iyi olur. Sertifika konusunu da geliştirmemiz lazım. Eskiden Kazakistan’da organik üretim pek gelişmemişti. Son dönemde özellikle Avrupa’nın talepleri arttığı için Kazakistan’da organik tarımla uğraşanların sayısı artıyor. Üstelik son dönemde ticari ürünlere göre organik ürünlerin fiyatı daha da arttı. Bu doğrultuda beraber çalışırsak bir netice elde ederiz” dedi.

“Hükümet olarak bütün destekleri veririz”
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in organik tarıma çok büyük önem verdiğini ve organik üretimin geliştirilmesi için talimat verdiğini dile getiren Omarov, “Kazakistan’a gelip çalışmak istiyorsanız, hükümet olarak bütün destekleri veririz. Ben bakan olarak şahsen ilgileneceğim. Organik tarımla ilgili kanunu 5 yıl önce kabul etmiştik, ancak zaman hızlı ilerliyor ve o kanun biraz eskidi. O kanunu değiştirmemiz lazım. Standartları belirlemeyle ilgili yol haritasını çıkarttık, şimdi onunla uğraşıyoruz. Ayrıca Kazakistan’da yatırımcıları koruyan kanun var. Cumhurbaşkanımız bu kanunu daha da genişletiyor. Şimdi acil olarak o kanunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu kanunla ilgili önerileriniz varsa dinlemeye de hazırız” ifadelerini kullandı.

“Dünyada organik ciromuz 250 milyon dolar”
Kazak bakanı şirketleriyle ilgili bilgi veren Dervişoğlu Grup Başkan Yardımcısı Sait Dervişoğlu ise 25 yıldır organik tarımla ilgilendiklerini, son 6 yıldır da kendi organik projelerini yaptıklarını ve ihracatçı olduklarını söyledi. Türkiye’nin İSO İkinci 500 Listesinde 224’üncü büyük sanayi şirketi olduklarını vurgulayan Dervişoğlu, “Organik üründe her geçen yıl pazar payımızı artırıyoruz. Türkiye’nin şu anda organik bakliyatta en büyük ihracatçıyız. Ukrayna, Etiyopya ve Türkiye’de kendi organik projelerimiz var. Amerika’da 3, Kanada’da iki kentte kendi organik firmalarımızı kurduk, kendi dağıtımımızı yapıyoruz. Önce bakliyatla başladık, şimdi buğday, mısır, arpa, yem grubu ve gittikçe de ürün portföyümüzü geliştiriyoruz. Şu anda dünyada organik ciromuz 250 milyon dolar. Bu, organikte çok büyük bir rakam. Konvansiyonel üründe 2,5 milyar dolarlık işe, 10 katına denk, çünkü organik çok daha zor ve meşakkatli bir iş. Şu anda Mersin’de 3 fabrikamız, Adana’da bir tane organik yem tesisimiz, Manisa’da da organik tavuk çiftliğimiz var. Organikte her geçen gün büyüyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın geleceği organik”
Amerika, Kanada, Avrupa, Avustralya, Çin, Güney Kore ve Japonya’nın organikte en büyük pazarlar olduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Bu pazarlarda biz grup olarak dünyadaki alıcıların yüzde 90’ına ulaşmış vaziyetteyiz. Gıda alanındaki dünya devlerinin büyük bölümü firmamızla sözleşme yapıyor. Müşteri portföyümüz hep milyar dolarlık dünya grubu. Onların teşvikiyle fabrikalarımızı büyütüyoruz. Şimdi de dünyada organik buğday, mısır, arpa ve organik bakliyat üretebileceğimiz Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelerde yatırım yapmak istiyoruz. 2018 yılında Amerika’daki organik pazar 52 milyar dolar. Her yıl organik pazar dünyada yüzde 810 arasında büyüyor. Korona virüs sürecinde de organik ürünler ön plana çıktı. Dünyanın geleceği organik. Türkiye’de de pazar büyüyor” şeklinde konuştu.

“Kazakistan’da yatırım yaparak organik üretimi büyütmek istiyoruz”
Dervişoğlu, Kazak Bakan Omarov’dan isteklerini de şöyle anlattı:
“Biz Kazakistan’da Kazak üreticilerle birlikte organik projeler açmak istiyoruz. Bize destek verirseniz, Türkiye’de organik üretimi büyüttüğümüz gibi Kazakistan’da büyütmek istiyoruz. Bizim için Kazakistan yatırım yapılabilir bir ülke, çünkü toprak var, kardeş ülkeyiz. Korkmadan yatırım yaparız. Bakanımız bize destek verirse Kazakistan’a gelelim, organik projelerimizi başlatalım. Standartlar konusunda da adım atalım, oradaki üreticilerle görüşelim, arazileri genişletelim ve Kazakistan’daki bu katma değeri Amerika’ya, Avrupa’ya satalım. Buradaki tesisimizin aynısını Kazakistan’a kurup çalıştırmak istiyoruz. Biz hazırız. Bakanım bize destek verirse biz birkaç yıl içerisinde Kazakistan’ı organik ürün merkezi yaparız.”

Kazak Bakan, Türk firmasına kefil olacak
Bu talep üzerine yeniden konuşan Tarım Bakanı Omarov, “Biz hazırız, siz hazırsınız, ne zaman başlayacağız? Standartlarla ilgili çalışmalara bugünden başlayalım. Hükümet destek verecek, ben kendim kefilim” dedi.

“Kazakistan’da da bir Türk firması organik bayrağını dalgalandıracak”
Bakanın ziyaretinin ardından görüşmeyi değerlendiren Sait Dervişoğlu, son 6 yıldır organik üretim yaptıklarını, işleyip Amerika, Avrupa, Avustralya, Çin, Güney Kore gibi gelişmiş ülkelere gönderdiklerini söyledi. Dervişoğlu, “Müşteri portföyümüz oldukça iyi ve bizden daha fazla ürün istiyorlar. Bununla ilgili yurt dışı projelerine başladık. Ukrayna, Etiyopya gibi ülkelerde de ürün işleyip, üretip, yine kendi pazarlarımıza gönderiyoruz. Kazakistan organik tarım yapılabilir bir ülke. Üretim maliyetleri Türkiye’ye göre daha düşük. Katma değerli ürün istiyorlar. Bugünden itibaren çalışmalara başlayıp, inşallah Kazakistan’da yatırım yapacağız. Ülkemizde olduğu gibi Kazakistan’da üretimi büyüteceğiz, geliştireceğiz. Tabi biz bir Türk gurubuz, gurur duyuyoruz, dünyada Türk bayrağını başka yerlere taşımak keyif veriyor bize. Hedefimiz, bir Türk firması olarak Türkiye’nin dışında diğer ülkelerde de organik tarım yapıp, oraları geliştirmek. Kazakistan’da da bir Türk firması organik bayrağını dalgalandıracak” diye konuştu.

Kazakistan’a 20 milyon dolarlık yatırım
Kazakistan’da 20 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını kaydeden Dervişoğlu, “Bu, 5 yıla yayılan bir yatırım olacak. Öncelikle orada organize sanayi bölgesinde bir tesis yapacağız. Organik projelerimizle beraber bu yatırımı adım adım geliştireceğiz ve büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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