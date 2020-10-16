Mersin'de çarşı ve mahalle bekçi adaylarına geliştirme eğitimi verildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna ataması yapılan çarşı ve mahalle bekçi adaylarına hazırlanan geliştirme eğitimi programı, teorik ve pratik olarak uygulandı. Eğitimde bekçilere, 'durdurma ve kimlik sorma', 'yakalama ve muhafaza altına alma', 'zor kullanma', 'silah kullanma', 'suça el koyma', 'disiplin mevzuatı', 'örnek olayların incelenmesi', 'insan hakları', 'davranış ilkeleri', 'etkili iletişim' ve 'iletişim teknikleri' gibi konularda bilgiler aktarıldı.

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