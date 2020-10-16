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Seçer: "Çalışma hayatında da nüfusun yüzde 50'si kadın olmalı" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kongre ve Sergi Sarayında düzenlediği etkinliğe katıldı

İHA

Seçer: "Çalışma hayatında da nüfusun yüzde 50'si kadın olmalı" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kongre ve Sergi Sarayında düzenlediği etkinliğe katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlediği etkinliğe katıldı. Büyükşehir Belediyesinde kadınlara yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Başkan Seçer, üretimden istihdama kadar her alanda kadınlara desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.
Etkinliğe Başkan Seçer’in yanı sıra Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, belediye bürokratları, kadın kooperatif başkanları, kadın muhtarlar ve kadın üreticiler katıldı. Başkan Seçer, etkinlik öncesi üretici kadınların açtıkları stantları ziyaret etti. Üretimde kadının önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Seçer, “Tarım olmazsa, üretim olmazsa, gıda olmazsa yaşam olmaz. Ama kadın olmazsa da hiçbir şey olmaz, bizler olmazdık, bizler doğmazdık” dedi.

“Tarıma, kadına, üretene, alın teri dökene pozitif bakan bir belediye başkanınız var”
Tarımın Büyükşehir Belediyesinde destek sağlanan önemli alanlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Seçer, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında küçükbaş hayvan desteğinden fide ve fidanlara, sulama borusu desteğinden üzüm sıkma makinesine kadar Tarsus’tan Anamur’a kadar üreticiye birçok alanda katkı sağladıklarını vurguladı. Ekmeğini tarımdan çıkartan bir ailenin çocuğu olarak üreticinin halinden anladığını belirten Seçer, “Hayvancılığa da destek veriyoruz, fide, fidan da dağıtıyoruz. Çok önemli çalışmalar yapıldı 1.5 yıllık belediyemizin yönetim anlayışı içerisinde. Gerçekten tarıma ayrı bir yer verildi. Bu tabi ki bölgenin özellikleri, belediye başkanının ziraat mühendisi olması. Yıllar yılı çoluğunun çocuğunun rızkını topraktan çıkaran bir ailenin çocuğu olması. Bunlar çok önemli özellikler. Bunun için de tarıma pozitif bakan, kadına pozitif bakan, üretene, alın teri dökene pozitif bakan bir belediye başkanınız var” diye konuştu.

“Mut'ta ve Bozyazı’da kantaron fidesi, Silifke ve Gülnar'da alıç fidanı dağıtacağız”
Haşereyle mücadele konusunda seracılığa da destek olduklarını belirten Seçer, avakado, nergis ve incir gibi birçok fide ve fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ekim ve Kasım ayındaki yeni fide ve fidan dağıtımlarını duyuran Seçer, “Bu ay ve gelecek ay Mut'ta ve Bozyazı’da kantaron fidesi dağıtacağız. Yine Silifke ve Gülnar'da alıç fidanı dağıtacağız. Gelecek yıl da bunların sayısını artıracağız” şeklinde konuştu.
Mut’ta yaşayan kadın üreticilerin ürünlerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri amacıyla 300 yıllık tarihi Taşhan’ı kadın üretici pazarı olarak hizmete açtıklarını ifade eden Seçer, Taşhan’daki çalışmanın bir benzerini Yoğurt Pazarı’nda ve Tarsus’ta da uygulamayı planladıklarını söyledi. Üreticiyi doğduğu yerde doyurmayı hedeflediklerini kaydeden Seçer, “Köylü vatandaşlarımız, kadınlarımız doğdukları yerde doysunlar, orada kalsınlar. Biz onlara katkı sunalım. Bunun için mücadele ediyoruz, bunun için çalışıyoruz, biliyoruz ki gelecek bereketli günler sizlerin ellerinde. Buna canı yürekten inanıyorum” " ifadelerini kullandı.
Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve kadınların üretim yaparak aile bütçesine katkı sağladığı Mersinden Kadın Kooperatifi hakkında da bilgi verdi. Kooperatifin reçel üretiminden atalık tohumdan sarı buğday üretilmesine kadar birçok alanda önemli işler yaptığını ifade eden Seçer, “Bizim şehri süslerken kullandığımız çiçeklerin, fide ve fidanların birçoğunu Mersinden Kadın Kooperatifi’nden aldık. İki dönümlük sera da, 20 kadın üretici ile İŞKUR’un da işbirliğiyle başladı bu iş. Şu ana kadar da oradan 818 bin adet süs bitkisi almışız. 813 bin adet de yıl sonuna kadar siparişimiz var. Kadınlarımız bizim için zakkum üretiyor, bu çok güzel bir şey. Bir güzellikte o çiçeğin, fidenin gelip kenti güzelleştirmesi. Kooperatifin yaptığı çalışmalar küçük, küçük, küçük ama bir araya geldiği zaman çok büyük, çok değerli çalışmalar. Mersin’de de altı kooperatif var bu kooperatiflerin çok başarılı olacağına inanıyorum. Bizler de belediye olarak bu kooperatiflerimizle rasyonelliğine inandığımız projelerde işbirliğine hazırız” dedi.

“Yönetime geldiğimizde kadınlarımıza farklı bir sayfa açtık”
Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nde kadın personel istihdam oranını yüzden 17’den yüzde 23.3’e yükselttiklerini ifade ederek, “Yönetime geldiğimizde Belediye’de kadınlarımıza farklı bir sayfa açtık. Kadınların çalışma hayatına katılmaları çok önemli. Yönetime geldiğimizde devraldığımız personelin yaklaşık yüzde 17’si kadındı. Şu anda bu oran yüzde 23.3’e yükselmiş. İyi bir durum. 10 bin çalışanı olan bir belediyede yaklaşık olarak yüzde 6 puanlık bir artış ilk etapta iyi bir durumdur. Biz bu dönemde 697 kadın personele iş imkanı sağladık. Nüfusun yüzde 50’si kadın, biz de istiyoruz ki çalışma hayatında yüzde 50’si de kadın olsun. Yani 10 bin personel varsa 5 bini mümkünse kadın olsun. Buraya doğru evriliyoruz. Kadın otobüs şoförlerimiz var, şehre renk katıyorlar ve değer katıyorlar. Yolda onlarla karşılaştığımız zaman içime huzur doluyor. Kadın olduğu zaman farklı bir görüntü. Otobüs kullanan bir kadın; ne kadar güzel bir manzara. Erkekler alınmasın ama kadınlar daha zarif daha güzel görünüyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kadın üreticiler, Başkan Vahap Seçer’e ürettikleri ürünlerden hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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