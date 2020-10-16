Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini yendi Fatma Gürbüz Akıncı: "Hayatımı yaşamayı seçtim ve kanseri atlattım"

Mersin'de erken teşhisle meme kanserini yenen 48 yaşındaki Fatma Gürbüz Akıncı, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi aracılığıyla kadınlara seslenerek, "Benim şansım, kendi vücudumu takip etmem oldu. Kendinizi tanıyın, kontrollerinizi düzenli yaptırın" dedi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın en çok önem verdiği projelerden biri olan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, danışma hizmeti vererek kadınların yanında olmaya ve Toroslar halkının yaşam kalitesini arttırmaya devam ediyor. Meme kanseri tedavisi sırasında Toroslar Belediyesi bünyesinde bulunan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne başvurarak, alanında uzman psikologlardan danışma hizmeti alan Fatma Gürbüz Akıncı, erken tanının ve taramanın önemine dikkat çekti.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikologları, 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini yenen Akıncı ile videokonferans görüşmesi yaptı.

"Kanserle mücadelede motivasyon önemli"

48 yaşında iki çocuk annesi Akıncı, iki yıl önce meme başındaki çöküntüden şüphelenerek doktora başvurduğunu söyledi. Meme kanserinde erken tanının ne denli önemli olduğunun farkında olduğunu belirten Akıncı, tanı ve tedavi süresince yaşadığı deneyimlerini paylaştı.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nden danışma hizmeti alan Fatma Gürbüz Akıncı, kanserde sadece tedavinin değil psikolojik desteğin de önemli olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a belediye bünyesinde böyle bir danışma hizmeti sunduğu için teşekkür eden Akıncı, yaşadığı tüm süreçlerde çocuklarını, ailesini ve yakınlarını düşünüp mücadelesini bırakmadığını söyleyerek, "Basite alınacak bir süreç değil. Şansım, kendi vücudumu takip etmem ve bunu çok erken bir şekilde fark etmem oldu. Her şeyin başı sağlık. Ama sağlığımızı koruyabilmemiz için bazı tedbirlerimiz var. Kadının göğüsleri varsa onların kontrolünü de doktordan önce kadın yapmalı" dedi.

Kendisinin olduğu kadar yakınlarının da psikolojik açıdan etkilendiğini ve bu noktada Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne başvurarak danışma hizmeti aldığının bilgisini veren Akıncı, "İki yıl önce kendi kendime elle muayene sırasında sol meme başımın hafif çökük ve bir kitle olduğunu fark ettim. Eşime, kanserden şüphelendiğimi söyledim. Arkadaşımı arayıp beni doktora götürmesini istedim. Doktorum muayene etti. 8 gün içerisinde patoloji raporum ortaya çıktı ve ameliyatımı oldum. Riske atmak istemedim. Her iki göğsümü aldırdım ve protezlerimi taktırdım. Ve meme kanseri mücadelem başladı. Bu süreçte çocuklarım, eşim ve yakınlarım çok etkilendi. Beni kaybetme korkusuna girdiler. Bununla baş edemedim ve aklıma Toroslar Belediyesi'nin Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi geldi. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a böyle bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum. Farkında olmadığım şeyleri bana gösterdiniz. Kendime özel vakit ayırmam ve kendim için bir şeyler yapmam gerektiğini öğrettiniz. Çok güzel destekler aldım. Toroslar Belediyesi iyi ki var" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara tavsiyem, vücutlarını iyi tanısınlar"

Kanserle mücadele sürecini kendine inanarak ve güvenerek atlattığına da dikkat çeken Akıncı, "Kadınlara tavsiyem öncelikle vücutlarını çok iyi tanımaları. Yemek yemek bir rutinimiz ise vücudumuzu muayene etmek de bir rutin olmalı. Haftalık, aylık gibi. Tanı öncesinde kistlerim vardı. Bu yüzden korkularım da vardı. Düzenli olarak muayeneye gidiyordum. Ultrasonlar çektiriyordum. Sonra yeter, radyasyon alıyorum dedim. Gidiyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ama öyle değilmiş. Bu kontrollerin düzenli olarak yapılması gerekiyormuş" diye konuştu.

"Edindiğim hobilerle yaşama tutundum"

Hayattan kopan hastalara da seslenen Akıncı, hayata tutunmayı nasıl başardığının formülünü de vererek, şöyle devam etti; "Bu süreçte moral ve motivasyon da çok önemli. Hastalığı atlattıktan sonra hayatımda farkındalıklarım da arttı. Çok insancıldım. Kendim adıma bir şey yapmazdım ve bir koşuşturma halindeydim. İnsanlar bir şeyler yapmak ister ama hep erteler, ertelemesinler. Şimdi kendime vakit ayırabiliyorum. Bu dönemde piyano ve keman öğrendim. Sosyal hayatımı hiç kısıtlamıyorum. Çocuklarımı, ailemi düşünerek bu mücadeleyi kazandım. Ben, hayatımı yaşamayı seçtim ve kanseri atlattım."

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