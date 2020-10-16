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Küresel ısınma balcıları vurdu; milyonlarca arı öldü

DHA

Küresel ısınma balcıları vurdu; milyonlarca arı öldü


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, küresel ısınma yüzünden yaşanan kuraklığa bağlı olarak milyonlarca arının öldüğünü ve arıların besleneceği bitkilerinin azalması nedeniyle de bal üretiminde bu yıl yüzde 70 ila 80 arasında bir düşüş olduğunu söyledi.
Mersin'de bu sezon sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan ani sıcaklık değişimi nedeniyle arıcılık olumsuz etkilendi. Küresel ısınmaya bağlı kuraklık yüzünden milyonlarca arı ölümü yaşandığı, arıların besleneceği bitki sayısının da giderek azaldığı belirtildi.
Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, arı sayısının ve bal rekoltesinin giderek düştüğünü dile getirdi. Rekolte düşüşü nedeniyle fiyatlarda yüzde 7-8 oranında artış meydana geleceğini belirten Kurt, "Toroslar bölgesinde arıcılar olarak küresel ısınmadan olumsuz etkilendik. Geçen yıllara oranla yüzde 80 oranında ürün kaybımız mevcut. Geçmişe oranla neredeyse hiç ürün almadık. Şu an elimizde ürün fazlası yok" dedi.
ARI KOVANLARINDA YÜZDE 50 KAYIP YAŞANDI
Küresel ısınmaya bağlı sebepler yüzünden 100 kovadan 50'sinin kaybedildiğini ifade eden Kurt, "Küresel ısınma arı ölümlerine de neden oluyor. Arının ana besin maddesi yine baldır. Doğadan bal gelmediği için ciddi şekilde koloni kaybı var. Baharda sezona hazırlanmış, ortalama 100 kovanla çıkan bir arıcının şu an yüzde 50 arı kaybı mevcut. Yarı yarıya kayıp söz konusu" diye konuştu.
TARIM İLAÇLARI ARILARI ETKİLİYOR
Tarımsal faaliyetlerin de arıcılığı olumsuz etkilediğini kaydeden Kurt şunları söyledi:
"Arıcılık bize deden kalan bir meslek. Çocukluğumuzda günlerce bal hasadı yaptığımız olurdu. Ancak küresel ısınma nedeniyle aldığımız eski balı alamaz olduk. Bu da arıcılığın küresel ısınmadan en fazla etkilenen sektör olduğunun göstergesi. Arıcılığın tamamen bir sektör olduğunun kavranması gerekiyor. Bölgemiz ılıman ikliminden İç ve Doğu Anadolu'dan arıcıların kışın arıcılarını konaklattığı bir yer. Ancak aynı zamanda bölgemizde yoğun şekilde tarımsal faaliyet yürütülüyor. Bundan dolayı bahar döneminde arıcılarımız tarlaya, bahçeye atılan ilaçlardan ciddi şekilde etkileniyor. Bu konuda ciddi çalışma yapılması gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2020-10-16 13:35:53

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