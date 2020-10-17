Son mesai gününde kızının nikahını kıydı



Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MERSİN Mezitli Belediyesi'nde görev yapan evlendirme memuru Yasemin Öztürk'ün (54) nikah masasındaki son misafiri, kızı İlayda (28) oldu. Kızı İlayda ile damadı Danyel Doğru'nun (25) nikahını kıyan 2 çocuk annesi, törenin ardından emekliye ayrıldı.

Mersin´de memuriyet hayatına 1992 yılında başlayan Yasemin Öztürk, uzun yıllar merkez ilçe belediyelerinde çeşitli görevlerde bulundu. 6 yıl önce de Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda göreve başlayan Öztürk, o günden bu yana yaklaşık 5 bin çiftin mutluluğuna ortak oldu. 10 Ekim'de küçük kızı Ilgın'ın (27) nikahını kıyan Öztürk, memuriyet hayatının son gününde de inşaat mühendisi kızı İlayda'nın, kamu yönetimi mezunu Danyel Doğru ile evlilik akdini gerçekleştirdi. Belediye evlendirme dairesindeki nikah törenine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile çiftin yakınları katıldı.

'BURUK DUYGULAR YAŞADIM'

İmzaların atılması ile memuriyet hayatına son noktayı koyan Öztürk, "Burada binlerce nikah kıydım, binlerce çiftin mutluluğuna ortak oldum. Kızımın nikahını kıymak hem duygulu hem de mutluluk verici bir olaydı. Emekliliğimin son nikahıydı. Kızımın mutlu gününe şahitlik ettim, imzalarımı attım. Buruk duygular yaşadım. Bugünü yaşadığım için çok mutluyum. Belki birçok insana nasip olmayacak bir şeydi, ben yaşadım. Geçtiğimiz haftada da diğer kızımın nikahını kıymıştım. Bundan sonra bol bol gezeceğim. Daha sonra da torun bakarım. Hobiler edinip, enerjimi kendime harcayacağım" dedi.

'ŞAKA OLARAK MUHABBETİNİ YAPIYORDUK'

Annesinin nikahını kıymasının kendisi için heyecan verici olduğunu kaydeden İlayda ise "Binde bir olacak bir şey. Evliliğe adım atarken nikahımı annemin kıyması çok özel bir şey. Mutluyum, heyecanlıyım. Son nikahıydı, çok hoş bir tesadüf oldu. Şaka olarak muhabbeti yapılıyordu ama denk geldi" diye konuştu.

Damat Danyel Doğru da tatlı tesadüften duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftin evlilik cüzdanlarını İlayda'ya teslim eden Başkan Neşet Tarhan da Öztürk'e yeni hayatında başarı dileyerek, hizmetleri için teşekkür edip plaket verdi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ

2020-10-17 08:19:27



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