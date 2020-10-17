Kuaför Can Gökboru ve Selçuk Sümer: “Brezilya fönü yaptırmak isteyenler dikkat etsin”

Kuaför Can Gökboru ve Selçuk Sümer, Brezilya fönü hakkında bilgiler verdi. Ünlü kuaförler, uygulamanın doğru kuaförde, doğru kimyasallarla yapılması gerektiğinin altını çizdi. Gökboru ve Sümer, “Saç tipine uygun bir uygulama yapılmazsa, saçlar yıpranabilir” açıklamalarında bulundu.

Brezilya fönünün nasıl uygulandığını anlatan kuaför Can Gökboru, “Brezilya fönü kalıcı olan, saç düzleştirme işlemine denmektedir. Saça bazı kimyasal maddeler uygulayarak kalıcı düzleşme sağlıyoruz. Başka bir tabir ile saç tellerinin düz bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz” dedi. Brezilya fönü uygulamasında bazı kimyasallar kullanıldığını belirten kuaför Selçuk Sümer ise “Aynı zamanda işlemden sonra kullandığımız şampuan da tamamen özel. Bu kimyasallar sayesinde, kıvırcık ya da dalgalı saç tellerinin düzleşmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Brezilya fönününde kuaför tercihi önemli

Brezilya fönünün 4 ile 6 ay arasında kalıcılık sağladığını açıklayan Gökboru, “Brezilya fönün yapıldığı kuaför gerçekten çok önemli. Kullanılan kimyasalların kalitesi ve saç tipine uygun işlem yapılması, saçların yıpranmasının önüne geçiyor” şeklinde konuştu. Doğru bir kuaför seçiminin Brezilya fönü uygulamasında çok önemli olduğunu belirten Sümer ise, “Yanlış veya kalitesiz kimyasal maddelerin kullanımı saça geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Bunun yanında saç yıprandığı gibi yanabilir. Ayrıca saç tipine göre doğru ısı ile işlem yapılması da çok önemli. Bu fönün kalıcılığı açısından da elzem bir konu” dedi.

“Kadınlar kadar erkekler de tercih ediyor”

Brezilya fönün saçları yıpratan bir işlem olduğunun altını çizen Sümer, “Özellikle işlem sonrasında kuaför tarafından yapılan bakım büyük önem taşımaktadır. Fönden sonra mutlaka keratin bakımı yapılması gerekir. Bu saçtaki yıpranmanın büyük oranda önüne geçmektedir” şeklinde konuştu. Brezilya fönünün, özellikle kadınların hayatında büyük bir kolaylık sağladığını ifade eden Gökboru ise, “Saçları zor şekil alan kadınlar bu işlemi sıklıkla tercih ediyor” ifadelerini kullandı. Uygulamayı kadınlar kadar erkeklerin de tercih ettiğini söyleyen Sümer ise “Eskiden yalnızca kadınların yaptırdığı bir işlemken şimdi erkekler de Brezilya fönü yaptırıyor. Bunda erkek saç modasındaki değişikliklerin etkisi büyük. Zaten erkekler kadınlar kadar saçlarıyla uğraşmaktan hoşlanmıyor. Bu nedenle bir kere fön çektirip, uzun süre boyunca istedikleri görünüme kavuşmuş oluyorlar” açıklamalarında bulundu.

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