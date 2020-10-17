Mersin, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-Mersin, Azerbaycan´da yapılması planlanan ve pandemi dolayısıyla iptal edilen 2020 Avrupa Cimnastik Şampiyonası´na ev sahipliği yapıyor.

9-20 Aralık tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası nedeni ile kentte bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer´i ziyaret etti. Ziyarette Federasyon icra kuru üyeleri Cumhur Özçelik ve Derviş Çatalbaş ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı da hazır bulundu. Mersin´de yapılacak olan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası´na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Seçer, organizasyona Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sunacaklarını söyledi.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu´nda 9-13 Aralık tarihleri arasında erkekler, 17-20 Aralık tarihleri arasında ise kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek şampiyonaya 38 ülkeden 1500 sporcunun katılması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-17 11:45:21



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