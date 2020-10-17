Dado Style CEO’su Dima Aslan’ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dado Style CEO’su Dima Aslan’ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü

İHA

Dado Style CEO’su Dima Aslan’ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü

Moda sektöründe başarılı işlere imza atan Dado Style CEO’su Dima Aslan, genç girişimcilere ilham olacak iş hayatını anlattı. Aslan, Dado Style’ın nasıl büyüdüğünü ve yurt dışında nasıl başarılı işlere imza attıklarını aktardı.
Özgün ve şık tasarımları ile moda dünyasına yön veren isimlerden biri olduklarını kaydeden Dado Style mağazanın CEO’su Dima Aslan, markanın bugünlere nasıl geldiği hakkında bilgiler verdi. Aslan, “Dado Style için gerçekten çok çalıştık. Kadınlar için, özgün, tarz, şık ve rahat tasarımlar yapabilmek için büyük bir ekiple beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız başta kendi ülkemizde sonra da Avrupa ve Orta Doğu’da kadınların vazgeçilmez markaları arasında yerimizi almak” dedi.
Kuruluş yıllarından bahseden Aslan, “Markamızın temellerini 2014 yılında attık. Ben yurt dışında moda eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndüm. Bu tarihten sonra da kendi markamı oluşturmak için çalışmalar yapmaya başladım. Bu zaman zarfında birçok ünlü tasarımcı ile beraber çalıştım ve onların tecrübelerini kendi birikimime ekledim. Çok çalıştım ve markam için dinamik bir kadro oluşturduk. 3 yıl boyunca fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra İstanbul’da, markamızı kurduk” dedi.
“Ekonomik sorunların baş gösterdiği bir dönemde markamızı faaliyete geçirdik” diyen Aslan, “Bu yönümüzle hep takdir topladık. Sektörün saygın isimleri tarafından Dado Styla, emeğin ve cesaretin markası olarak tanımlanıyor ve bu bize gurur veriyor. Böylesine başarılı bir işte imzam olduğu için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
“Ünlü isimlerin tercihi”
Sektördeki yeniliklerin takipçisi olduklarını bildiren Aslan, “Dijital pazarlama alanında büyük bir atılım gerçekleştirdik. Bu alanda büyük yatırımlar yaptık. Bu sayede Orta Doğu ve Avrupa’da ki saygın moda evleri ile çalışmalar yürütüyoruz” dedi. “Sosyal medyada aktif bir takipçi kitlemiz var. Ürünlerimizi kullanıcılarına buradan da ulaştırıyoruz” ifadelerini kullanan Aslan, “Aynı zamanda ürünlerimizin satışını dadostyle.com adresinden de gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Türkiye’nin neresinde olursa olsun, kadınların şıklığa ve modaya ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi. Ünlü isimlerin de Dado Style ürünlerini tercih ettiğini söyleyen Aslan, “Zain Karazon, Faroha, Summer Shaker, Halima Boland gibi pek çok ünlü isim kıyafetlerimizle boy gösteriyor. Özellikle Arap dünyasında ciddi bir müşteri kitlemiz var. Buradaki kadınlara hitap edebilmek için özenle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Mersin, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ...
Kuaför Can Gökboru ve Selçuk Sümer: “Brezilya fönü yaptırmak isteyenler dikkat etsin”
YEREL HABERLER Kuaför Can Gökboru ve Selçuk Sümer: “Brezilya fönü ...
Erdemli'de engeller bir bir yok ediliyor
YEREL HABERLER Erdemli'de engeller bir bir yok ediliyor
Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor
YEREL HABERLER Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü yarışmasına ...
Özel çocuklar Tarsus Gençlik Kampında doğayla buluştu
YEREL HABERLER Özel çocuklar Tarsus Gençlik Kampında doğayla buluştu
Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına destek
YEREL HABERLER Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik ...
Son mesai gününde kızının nikahını kıydı
YEREL HABERLER Son mesai gününde kızının nikahını kıydı
Tarsus'ta ADEM için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Tarsus'ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus'ta ata mirası yerli tohumlar köylülere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta ata mirası yerli tohumlar köylülere ...
Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini yendi
YEREL HABERLER Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini ...
Yıldırım: "Sanayi ekonomiyi sırtlamaya devam edecek"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Sanayi ekonomiyi sırtlamaya devam edecek"
Mersin'de servis şoförlerine Covid-19 semineri
YEREL HABERLER Mersin'de servis şoförlerine Covid-19 semineri
Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı
Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya ...
Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu Sahilde bulunan eşyalardan yola çıkan güvenlik güçleri cesedin Gülşen Çelen adlı kadına ait olduğunu belirledi
YEREL HABERLER Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu Sahilde ...
Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü incelenince yakayı ele verdi (2)
YEREL HABERLER Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü ...
Küresel ısınma balcıları vurdu; milyonlarca arı öldü
YEREL HABERLER Küresel ısınma balcıları vurdu; milyonlarca arı öldü
Akdeniz'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Üç baraj Mersin´e can suyu verecek
YEREL HABERLER Üç baraj Mersin´e can suyu verecek
Yenişehir'de 20 ton narenciye dağıtıldı
YEREL HABERLER Yenişehir'de 20 ton narenciye dağıtıldı
Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini yendi Fatma Gürbüz Akıncı: "Hayatımı yaşamayı seçtim ve kanseri atlattım"
YEREL HABERLER Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini ...
Mersin Valisi Su: "Akraba ve ev ziyaretlerini bir süre erteleyelim" Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı Şehrin en işlek caddelerinde denetime katılan Vali Su, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça akraba ve ev ziyaretlerine gitmemesini istedi
YEREL HABERLER Mersin Valisi Su: "Akraba ve ev ziyaretlerini bir ...
'Maskeliler' çetesi 3 bin 244 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 'Maskeliler' çetesi 3 bin 244 saatlik kamera ...
Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü incelenince yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X