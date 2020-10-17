Mersin'de, Göksu ırmağına atlayan kişi öldü

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE, (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde, Atatürk köprüsüne gelen Dursun A. (50), Göksü ırmağına atlayarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Mersin´in İskenderun ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk köprüsüne gelen Dursun A., köprü üzerinden Göksu ırmağına atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sualtı ekiplerinin Göksu Irmağında yaptığı çalışma sonucu Dursun A.'nın cesedi atladığı yerin 200 metre ilerisinde çalılık alanda bulundu. Dursun A.'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Atike CEYLAN KAÇAR
2020-10-17 22:53:23
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