Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti 'Yar saçların lüle lüle' sloganıyla hizmete giren 'mobil kuaför', kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti 'Yar saçların lüle lüle' sloganıyla hizmete giren 'mobil kuaför', kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor

İHA

Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti 'Yar saçların lüle lüle' sloganıyla hizmete giren 'mobil kuaför', kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor

Mersin'de 'Yar saçların lüle lüle' sloganıyla hizmete giren 'mobil kuaför', kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete başlayan ve 700 nüfuslu Esenli Mahallesi ile açılışını yapan 'mobil kuaför' otobüsü, şimdiye kadar Puğkaracadağ, Karadirlik, Kelahmet, Alanyalı, Darısekisi, Akarcave Karahacılı mahallelerine giderek toplam 163 kişi ile tepeden tırnağa ilgilendi.

Bu kuaförde yok yok
Bir berber ve kuaförde bulunan tüm donanıma sahip olan mobil kuaför, özellikle kuaförü ve berberi bulunmayan kırsal mahallelere gidiyor. Minimum haftanın 5 günü hizmet veren araç, ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. İki kadın, iki erkek bölümü olmak üzere toplam 4 kişilik yeri olan araçta, 'kullanat' türü malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

“İnsanların saçından tırnağına kadar her daim yanındayız”
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, araçta kadın ve erkek kuaförlerin salgın riskine karşı çok dikkat ederek çalıştıklarını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda içlerinin rahat olmasını istedi. Sarıkaya, “Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Önceliğimiz kırsal bölgeler. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Kadın erkek, yaşlı genç kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Kentteki kadın ve erkek kuaföründe ne varsa aracımız bu şekilde tasarlandı. Haftanın minimum 5 günü kırsal mahallelerimize hizmet götüreceğiz. Bu proje şunu gösteriyor ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi, tabiri caizse insanların saçından tırnağına kadar her daim yanında” ifadelerini kullandı.

“Tıraş olmak için Mersin’e gidecektim, şimdi ayağımıza geldi”
Esenli Mahallesi sakini 58 yaşındaki Rıfkı Eroğlu, mobil kuaför hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tıraş olmak için Mersin’e gidecektim, şimdi ayağımıza geldi. Çok güzel hizmet yapmışlar, arkadaşımız da güzel tıraş etti. Memnuniyet duydum, inşallah her zaman böyle fırsatlar da elimize geçer” dedi.
Mobil kuaförde kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Nurgül Buse Erol ise “Çok beğendim. Saçımı kestiler, diğer ihtiyaçlarımı karşıladılar, çok ilgilendiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gerek güler yüzleri gerek hizmetleri gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar”
Karahacılı Mahallesi’nden Asiye Çopur, mobil kuaförün hem hizmetinden hem hijyeninden çok memnun kaldığını belirterek, “Köyümüzde şuan nar sezonu olduğu için işlerimiz çok yoğun. Hem zamandan tasarruf etmek hem de şehre gitmek maliyetli ve zor olduğu için mobil kuaför aracı bugün bizlere hizmet etti. Gerek güler yüzleri, gerek hizmetleri, gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar. Büyükşehir Belediyesine özellikle kadınlarımız için bu olanağı ayaklarımıza kadar getirdikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de üç gün hastalığı Tarsus ilçesinde 750 hayvan salgın hastalıktan dolayı kesildi
YEREL HABERLER Mersin’de üç gün hastalığı Tarsus ilçesinde 750 ...
Tarsus'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Mersin'de, Göksu ırmağına atlayan kişi öldü
YEREL HABERLER Mersin'de, Göksu ırmağına atlayan kişi öldü
Mezitli Belediyesi'nden 2B itirazı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nden 2B itirazı
Yeryüzü pazarı Tarsus'ta açılıyor
YEREL HABERLER Yeryüzü pazarı Tarsus'ta açılıyor
Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' başlıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' ...
Dado Style CEO’su Dima Aslan’ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü
YEREL HABERLER Dado Style CEO’su Dima Aslan’ın, gençlere ilham ...
Mersin, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Mersin, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ...
Kuaför Can Gökboru ve Selçuk Sümer: “Brezilya fönü yaptırmak isteyenler dikkat etsin”
YEREL HABERLER Kuaför Can Gökboru ve Selçuk Sümer: “Brezilya fönü ...
Erdemli'de engeller bir bir yok ediliyor
YEREL HABERLER Erdemli'de engeller bir bir yok ediliyor
Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor
YEREL HABERLER Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü yarışmasına ...
Özel çocuklar Tarsus Gençlik Kampında doğayla buluştu
YEREL HABERLER Özel çocuklar Tarsus Gençlik Kampında doğayla buluştu
Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına destek
YEREL HABERLER Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik ...
Son mesai gününde kızının nikahını kıydı
YEREL HABERLER Son mesai gününde kızının nikahını kıydı
Tarsus'ta ADEM için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Tarsus'ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus'ta ata mirası yerli tohumlar köylülere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta ata mirası yerli tohumlar köylülere ...
Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini yendi
YEREL HABERLER Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini ...
Yıldırım: "Sanayi ekonomiyi sırtlamaya devam edecek"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Sanayi ekonomiyi sırtlamaya devam edecek"
Mersin'de servis şoförlerine Covid-19 semineri
YEREL HABERLER Mersin'de servis şoförlerine Covid-19 semineri
Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifleri Bölge Buluşması yapıldı
Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya ...
Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu Sahilde bulunan eşyalardan yola çıkan güvenlik güçleri cesedin Gülşen Çelen adlı kadına ait olduğunu belirledi
YEREL HABERLER Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu Sahilde ...
Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü incelenince yakayı ele verdi (2)
YEREL HABERLER Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü ...
Küresel ısınma balcıları vurdu; milyonlarca arı öldü
YEREL HABERLER Küresel ısınma balcıları vurdu; milyonlarca arı öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X