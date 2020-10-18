Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, kasada bulunan 51 koyundan 8'i ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kösereli Mahallesi Devrent mevkisinde meydana geldi. Karaman ili Ayrancı ilçesi istikametinden Erdemli istikametinde giden Kadir Ü. yönetimindeki 70 DN 105 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Kadir Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonun kasasında bulunan 51 küçükbaş hayvandan ise 8'i telef oldu.

Devrilen kamyon kaza yerinden kaldırılıncaya kadar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.