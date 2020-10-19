"Çaylak" ve "Dünya" uyuşturucuya geçit vermiyor Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 650 gram kubar esrar, bir gram metamfetamin ile 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde narkotik dedektör köpekleri 'Çaylak' ve 'Dünya'nın da katıldığı aramada 1 kilo 650 gram kubar esrar, bir gram metamfetamin ile 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesinde işletme sahibi bir kişinin, uyuşturucu madde temin ederek, sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yeri sahibini gözaltına aldı. 'Çaylak' ve 'Dünya' isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramada, bir kilo 650 gram kubar esrar, bir gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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