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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

İHA

11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 5 gün boyunca 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma yürüten ekipler, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarından olayda kullanılan otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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