Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

– Mersin’de Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen, “Muhtarlık, paraya değil, özveriyle yapılacak bir iş. Bu, gönül işi, biz de 50 bin gönüllü elçiyiz” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Mersin’de korona virüs önlemleri çerçevesinde sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında saat 10.00’da gerçekleştirilen törene, Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akdeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Zeki Aksoy ve Mersin Valiliği İdare ve Denetim Müdür Vekili Hilal Sulukaya katıldı.

Törende, Mersin Muhtarlar derneği Başkanı Gülgen ile dört merkez ilçede kurulan muhtarlar derneklerinin başkanları, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.



“19 Ekim’i 5 yıldır Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz”

Aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Mersin İl Temsilcisi olan Ali Gülgen, törenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye’de muhtarlık camiasının 1829 yılında 2. Mahmut tarafından atamayla, 1833’te ise Bolu’da ilk kez seçimle yapıldığını belirten Gülgen, “Taşrada da Kastamonu’da ilk muhtarlık seçimi yapılmış. O tarih 19 Ekim. Biz de konfederasyon olarak İçişleri Bakanlığına başvurduk ve 19 Ekim’i Muhtarlar Günü olarak kutlamak istediğimizi ilettik. 19 Ekim’i 5 yıldır Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de 51 bin muhtar olduğunu, bunun bin 70’inin kadın olduğunu vurgulayan Gülgen, son seçimde kadın muhtarlar açısından çok büyük bir başarı sağlandığını söyledi. Tüm muhtarların yarısının kadın olmasını istediklerini dile getiren Gülgen, her alanda kadının eşit temsil edilmesinden yana olduklarının altını çizdi.



“İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Birliği Yasasını çıkaracak”

Muhtarların birçok sorunu olduğuna da dikkat çeken Gülgen, “İlgililerden çok fazla destek görmüyoruz. Bazı yerlerde yalnız bırakılıyoruz. Elimizde imkan yok. Vatandaşın ilk geldiği yer biziz. Vatandaşın sorununu ilgili yerlere iletiyoruz ama karşılık bulamıyor. Bu dönemde daha iyiyiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ilgileniyorlar. Ancak, buna karşın ilgili birimlerde sorunlarımız halen devam ediyor. Telefonlara çıkmıyorlar. Bundan yana sıkıntılıyız. Biz kimsenin arka bahçesi de değiliz. Şimdi Mersin’de dört merkez ilçede dört dernek kurduk, çünkü yılbaşından sonra birlik olma ihtimalimiz çok kuvvetli. İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Birliği Yasasını çıkaracak. Bu kapsamda her ilçenin bir başkanı, 13 ilçeyi temsilen de bir başkan olacak. Bundan sonra işlerin daha da iyiye gitmesini bekliyoruz. Vatandaş hizmet istiyor, biz hizmet istiyoruz. Seçimden önce verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Muhtarlık, paraya değil, özveriyle yapılacak bir iş. Aldığın 2 bin 400 lira para, bunun yarısını da zaten muhtarlığa harcıyorsun. Bu, gönül işi, biz de 50 bin gönüllü elçiyiz” ifadelerini kullandı.

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