Mersin'den Hatay'a geçmiş olsun ziyareti

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; MHP heyetiyle birlikte Hatay'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, hafta sonu MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ü makamında ziyaret etti. Ardından Başkan Gül ile birlikte yangının yaşandığı bölgede de incelemelerde bulunuldu. Burada da vatandaşlarla bir araya gelen heyet; "Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Her zaman yardıma ve desteğe hazırız" dedi.

Mersinli başkanlara ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Belen Belediye Başkanı Gül ise "Buraya gelip bizi sormanız ve görmeniz bile yeter. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.



"Ormanlarımız, bizim oksijen alanlarımız"

Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, "Ormanlarımız, bizim oksijen alanlarımız. Vatandaşlarımızın bu konularda duyarlılık göstererek dikkatli olmaları çok önemli. Bu yangına sebebiyet verenlerin en kısa sürede hak ettiği cezayı almaları temennimiz. Yangından etkilenen tüm canlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, MHP heyetiyle birlikte MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal'ı da ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

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