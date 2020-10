Hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Adnan AÇIKGÖZSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşları için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubesi tarafıdan organize edilen etkinlik, kent merkezindeki Muğdat Camii'nde gerçekleştirildi. Öğlen namazının ardından cami önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşları için sosyal mesafe kurallarına da uyarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ermenistan'a tepki gösteren grup adına açıklama yapan Hasan Aslan, Ermenistan'ın 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymadığını söyledi. Aslan, "Müzakere sürecinde bile saldırmaya devam eden Ermenistan, 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirmiştir. Zalim ve işgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir" dedi.

Her koşulda Azerbaycan'ın destekçisi olacaklarının altını çizen Aslan, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından tekbir getiren grup cami önünden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2020-10-19 15:00:09



