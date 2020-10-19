Esnafın iş yerinde bulduğu bukalemun ve yumurtaları doğaya bırakıldı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN´de esnaf Kerim Kaya'nın iş yerinde bulduğu bir bukalemun ile yumurtaları, Akdeniz Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından doğal ortamına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akdeniz ilçesinde esnaflık yapan Kerim Kaya, önceki gün iş yerinin deposunda bukalemun ve yumurtalarını buldu. Kaya, bukalemunun doğal ortamına salınması için Akdeniz Belediyesi'nin zabıta ekiplerinden destek istedi. Zabıta ekipleri, bukalemunu teslim aldı. Bukalemun, veteriner hekimlerin muayene ederek sağlıklı olduğunu tespit etmesinin ardından yumurtalarıyla birlikte, doğal ortamına bırakılması için Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YAVRUMU VERMİŞ GİBİYİM

Zabıta yetkililerine teşekkür eden Kaya, yaşananları şöyle anlattı:

"Tamamen tesadüf bir şekilde depoda, duvarın dibinde bir şey gördüm. Kımıldamaya çalışıyordu. Bukalemun olduğunu anladım ve daha sonra bir kutu içerisinde ona doğal bir ortam yaratmaya çalıştım. Ertesi sabah geldiğimde yumurtladığını gördüm. İnsan ister istemez duygulanıyor. Hemen Akdeniz Belediyesi ekipleri ile iletişime geçtim. Zabıta Müdürlüğü'ne ulaştık. Görüşmenin ardından veteriner hekim, Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ve ekibi geldi, ilgilendiler sağ olsunlar. Çok büyük hassasiyet gösterdi, teşekkür ediyorum. İnanın bir yavrumu vermiş gibiyim şu an o kadar alıştım ona bundan sonra emin ellere emanet ediyorum. Akdeniz Belediyesi'nin hayvanlar konusundaki hassasiyetlerini duymuştum. Ekiplere ve Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bukalemunu teslim alan Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ise hayvansever hassasiyeti nedeniyle Kaya'ya teşekkür etti. Sivaslıoğlu, "Şundan emin olun ki hayvan sevgisi olmayanda merhamet olmaz. Biz bu ilke ile çalışıyoruz. İlçemiz genelinde düzenli olarak sokak hayvanlarına mama dağıtımı, sokak hayvanlarının yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunması için barınma ortamlarının onarılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımız bizimle iletişime geçince hemen durumu başkanıma arz ettim. Başkanımızın talimatı üzerine geldik. Veterinerimizin kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2020-10-19 16:27:46



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