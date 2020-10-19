Sebze- meyve halinde çıkan yangında 3 narenciye deposu zarar gördü

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 3 narenciye deposu zarar gördü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi'nde bulunan V blokta İbrahim Gülarler'e ait narenciye dolu soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevi ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 3 depoyu saran yangına tazyikli ve köpüklü sularla müdahale etti. Yangın, daha da büyümeden itfaiye erlerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, yangının yakındaki inşaatta yapılan kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımın, kartonların sıçraması sonucu başladığından şüpheleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCANSoner AYDIN
2020-10-19 21:34:24
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